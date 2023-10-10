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Spor

Samsunspor'dan açıklama: Transfer yasağı kesinleşmedi

Süper Lig ekiplerinden Samsunspor’un Novikovas'la ilgili davasının Spor Tahkim Mahkemesi'nde (CAS) görüşüldüğü açıklandı.

15:29 . 10/10/2023 Salı
IHA
Novikovas Samsunspor formasıyla 8 maça çıkmıştı.

Novikovas Samsunspor formasıyla 8 maça çıkmıştı.

Samsunspor, Litvanyalı futbolcu Arvydas Novikovas’in sözleşmesini tek taraflı feshetmişti. Daha sonra konuyu FIFA’ya taşıyan Novikovas ile kulüp arasındaki durum, FIFA Uyuşmazlık Kurulu tarafından görüşüldü. Kurul, Novikovas’ı haklı bulurken, Samsunspor’a iki dönem transfer yasağı cezası verdi.


Samsunspor, oyuncunun şikayetinden günler önce tüm alacaklarının kendisine ödendiğini belirterek, dekontlarla birlikte CAS’a başvurdu. FIFA’nın güçlü avukatlarından biri ile anlaşan Samsunspor, CAS davasının kendi lehlerine çözülmesi için umudunu sürdürürken, bugün çıkan ‘transfer yasağı’ haberinin ardından Başkan Vekili Veysel Bilen, yasak kararının kesinleşmediğini ve davanın CAS tarafından görüşüldüğünü ifade etti.


Bilen, “Transfer yasağı haberi, çok bayat bir haber. Henüz neticelenmiş bir durum yok. CAS’ta dava devam ediyor. Samsunspor’u davada FIFA avukatı savunuyor. Samsunspor, Novikovas konusunda üzerine düşen tüm edimleri yerine getirmiştir. Konu CAS’ta ve CAS’taki dava da kesinleşmedi” dedi.






#Süper Lig
#Samsunspor
#Arvydas Novikovas
9 dakika önce
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