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Spor

Santos küme düştü: Ortalık yangın yerine döndü

Brezilya Serie A ekiplerinden Santos, ligin son hafta maçında kendi evinde Fortaleza'ya 2-1 mağlup olarak 111 yıllık tarihinde ilk kez küme düştü. Karşılaşma sonrası büyük üzüntü yaşayan taraftarlar şehrin birçok bölgesinde araçları ateşe verdi.

10:50 - 7/12/2023 четверг
Güncelleme: 11:12 - 7/12/2023 четверг
Yeni Şafak
Taraftalar karşılaşma sonrası ortalığı yangın yerine çevirdi.
Taraftalar karşılaşma sonrası ortalığı yangın yerine çevirdi.

Brezilya Serie A'nın son hafta maçında Santos evinde Fortaleza'yı konuk etti.


Fortaleza maçta Marinho'nun 39. dakikadaki golüyle 1-0 öne geçti. 58'de Messias skora dengeyi getirdi: 1-1. Fortaleza 90+6'da Juan Martin Lucero ile galibiyet golünü buldu ve maç konuk ekibin 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.


İlk kez ligden düştü

Fortaleza'ya 2-1 mağlup olan Santos, 111 yıllık tarihinde ilk kez küme düştü. Santos, Sao Paulo ve Flamengo ile birlikte Brezilya Serie A'dan düşmeyen 3 takımdan biriydi.


İşte o anlar:

Araçları ateşe verdiler

Küme düşmenin ardından sokaklara dökülen taraftarlar şehrin birçok noktasında araçları ateşe verdi.


Şampiyon Palmeiras oldu

Brezilya Serie A'da Palmeiras, deplasmanda Vasco da Gama'yı 1-0 yenerek şampiyonluğunu ilan etti.

Şampiyon Palmeiras





#Brezilya Serie A
#Santos
#küme düşme
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