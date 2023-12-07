Santos küme düştü: Ortalık yangın yerine döndü

Brezilya Serie A'nın son hafta maçında Santos evinde Fortaleza'yı konuk etti.
Fortaleza maçta Marinho'nun 39. dakikadaki golüyle 1-0 öne geçti. 58'de Messias skora dengeyi getirdi: 1-1. Fortaleza 90+6'da Juan Martin Lucero ile galibiyet golünü buldu ve maç konuk ekibin 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.
Fortaleza'ya 2-1 mağlup olan Santos, 111 yıllık tarihinde ilk kez küme düştü. Santos, Sao Paulo ve Flamengo ile birlikte Brezilya Serie A'dan düşmeyen 3 takımdan biriydi.
Küme düşmenin ardından sokaklara dökülen taraftarlar şehrin birçok noktasında araçları ateşe verdi.
Brezilya Serie A'da Palmeiras, deplasmanda Vasco da Gama'yı 1-0 yenerek şampiyonluğunu ilan etti.