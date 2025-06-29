Sarıkamış’a 500 kişilik kapalı spor salonu

Uzun süren beri eksikliği hissedilen kapalı spor salonunun tamamlanmasıyla birlikte Sarıkamış’ta önemli bir eksikte giderilmiş olacak. Vali Ziya Polat, Sarıkamış ilçesine modern ve çok amaçlı bir salon kazandıracaklarını belirtti.





Polat, yeni tesisin yaklaşık 500 kişilik seyirci kapasitesiyle basketbol, voleybol, hentbol gibi pek çok spor dalına ev sahipliği yapacağını kaydetti. Vali Polat, "Kapalı spor salonu tamamlandığında hem gençlerin fiziksel ve zihinsel gelişimine katkı sağlayacak, hem de Sarıkamış’ı çevre ilçelerle birlikte kültürel ve sportif anlamda aktif bir noktaya taşıyacak" dedi.





Vali Ziya Polat, bir süre spor salonu inşaatını gezdi, Yürütülen çalışmalarla ilgili firma yetkilisinden bilgi alan Polat, daha sonra bölgeden ayrıldı.





Öte yandan AK Parti hükümetinin yatırımlarıyla parlayan yıldız haline gelen Sarıkamış, doğal güzellikleri ve tarihi dokusuyla bilinen bir bölge olmakla birlikte, bu tür yatırımlar ile sosyal yaşamı da canlandırıyor.





Yeni kapalı spor salonu hizmete girdiğinde ilçe gençliğine düzenli spor olanakları sunacak, sportif turnuvalar ve sosyal etkinlikler için de önemli bir merkez haline gelecek.

Sarıkamış Kapalı Spor Salonu’nun 400 günlük inşaat süresinin ardından 2026 yılı ortalarında hizmete açılması hedefleniyor.















