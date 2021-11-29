Şaşkına çeviren olay: Takım arkadaşını oyundan attırmak için 'tiyatro' yaptı Norveç'te oynanan maçta Viking kalecisi Patrik Gunnarsson, takım arkadaşı Brekalo ile tartışma yaşadı. İkili arasında yaşanan itiş kakışın ardından kendisini abartılı bir şekilde yere bırakan Gunnarsson, takım arkadaşının kırmızı kart görmesine neden oldu.

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