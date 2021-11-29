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Şaşkına çeviren olay: Takım arkadaşını oyundan attırmak için 'tiyatro' yaptı

Norveç'te oynanan maçta Viking kalecisi Patrik Gunnarsson, takım arkadaşı Brekalo ile tartışma yaşadı. İkili arasında yaşanan itiş kakışın ardından kendisini abartılı bir şekilde yere bırakan Gunnarsson, takım arkadaşının kırmızı kart görmesine neden oldu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Şaşkına çeviren olay: Takım arkadaşını oyundan attırmak için tiyatro yaptı
Brekalo gördüğü kırmızı kartın ardından büyük şaşkınlık yaşadı.

Norveç 1. Ligi'nde (Eliteserien) oynanan Kristiansund-Viking maçının uzatma dakikaları ilginç anlara sahne oldu.

Viking kalecisi Patrik Gunnarsson, 3-2 kazandıkları maçın son anlarından takım arkadaşı Brekalo ile tartışma yaşadı.

Brekalo'nun göğsünden ittiği Gunnarsson, bir anda yüzünü tutarak abartılı bir şekilde kendini yere attı. Maçın hakemi bu pozisyon sonrası Brekalo'ya direkt kırmızı kartını gösterdi.

Patrik Gunnarsson'un takım arkadaşını oyundan attırması tartışmalara neden oldu.

İşte o anlar:


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