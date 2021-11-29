Şaşkına çeviren olay: Takım arkadaşını oyundan attırmak için 'tiyatro' yaptı

Norveç 1. Ligi'nde (Eliteserien) oynanan Kristiansund-Viking maçının uzatma dakikaları ilginç anlara sahne oldu.
Viking kalecisi Patrik Gunnarsson, 3-2 kazandıkları maçın son anlarından takım arkadaşı Brekalo ile tartışma yaşadı.
Brekalo'nun göğsünden ittiği Gunnarsson, bir anda yüzünü tutarak abartılı bir şekilde kendini yere attı. Maçın hakemi bu pozisyon sonrası Brekalo'ya direkt kırmızı kartını gösterdi.
Patrik Gunnarsson'un takım arkadaşını oyundan attırması tartışmalara neden oldu.
İşte o anlar:
Hva er det som skjer med Viking?! Brekalo angriper egen keeper og blir utvist på overtid. Utrolige scener på tampen! pic.twitter.com/MdyvGQIHfv
Hva er det som skjer med Viking?! Brekalo angriper egen keeper og blir utvist på overtid. Utrolige scener på tampen! pic.twitter.com/MdyvGQIHfv— Eurosport Norge (@EurosportNorge) November 28, 2021