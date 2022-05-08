Schalke 04 yeniden Bundesliga'da

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Putin 9 Mayıs'ta ne ilan edecek: Zafer mi, savaş mı?

Rusya'da 9 Mayıs Zafer Günü'nde ne olacak? Bazı analistlere göre, Rusya Devlet Başkanı Putin, 9 Mayıs'ta zafer ilan edecek ve savaşı bitirecek. Ancak bunun tam tersini düşünenler de var. Putin'in topyekun savaş ve seferberlik ilan edeceği düşünülüyor