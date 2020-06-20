Schalke 04'ün galibiyet hasreti 15 maça çıktı

Bundesliga’ın 33. haftasında Schalke 04 sahasında Wolfsburg’u konuk etti. Veltins-Arena’da oynanan karşılaşmada Wolfsburg, rakibini 4-1 mağlup etti. Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 16’ncı dakikada Daniel Ginczek, 56’ncı dakikada Wout Weghorst, 59’uncu dakikada Kevin Mbabu ve 69’uncu dakikada Joao Victor kaydetti. Ev sahibi ekibin karşılaşmadaki tek golü ise 70’inci dakikada Ahmed Kutucu’nun asistinde Rabbi Matondo’dan geldi. Bu sonuçla ev Schalke 04’ün galibiyet hasreti 15 maça yükseldi.

Öte yandan Milli futbolcu Ozan Kabak mücadeleye ilk 11’de başlayıp, 90 dakika sahada kaldı. Diğer bir Türk oyuncu Levent Mercan da mücadeleye 11’de başlarken 46’ncı dakikada yerini Benito Raman’a bıraktı.