Sebastian Coates'ten 'şans golü' sözlerine cevap

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu 3. maçında Beşiktaş deplasmanında 4-1 kazanan Sporting'de 2 gol atan ve maçın adamı seçilen Sebastian Coates basın toplantısında konuştu.

Takım olarak çok iyi oynadıklarını söyleyen Coates, “Bireysel yetenekler elbette var ama ekip olarak çok iyiydik. Önemli bir galibiyet oldu ve bunu takım olarak başardık. Sonuç olarak mutluyuz" dedi.

Coates'in duran toplarla ilgili yaptığı açıklamalar ise şöyle;

"Bu kornerleri çok çalıştık. Özellikle ön uzunların arkasına sarkma ve orta bölgeyi dağıtıp orada şans yaratma üzerine. Bugün benzer 2 gol de çalışmalarımızın ürünü diyebilirim. Hiçbir gol tesadüf atılmıyor oynayan için."

Sporting Lizbon karşısında 4-1 mağlup olan Beşiktaş’ta Teknik Direktör Sergen Yalçın, karşılaşmanın ardından konuştu. Takımın oyunundan ve mücadelesinden memnun olduğunu söyleyen Yalçın, 4-1’lik skor bu maç için gerçekçi değildi” dedi. REKLAM October 19, 2021



