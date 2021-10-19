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Sebastian Coates'ten 'şans golü' sözlerine cevap

Beşiktaş-Sporting Lizbon karşılaşmasında 2 gol atan ve maçın adamı seçilen Sebastian Coates, basın toplantısında konuştu. Maçı kazandıkları için mutlu olduklarını söyleyen Coates, Sergen Yalçın'ın 'şans golü' ifadesi ile ilgili de açıklamalarda bulundu.

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Haber Merkezi İHA
Sebastian Coatesten şans golü sözlerine cevap
Sebastian Coates'in (Sağ) gol sevinci.

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu 3. maçında Beşiktaş deplasmanında 4-1 kazanan Sporting'de 2 gol atan ve maçın adamı seçilen Sebastian Coates basın toplantısında konuştu.

Takım olarak çok iyi oynadıklarını söyleyen Coates, “Bireysel yetenekler elbette var ama ekip olarak çok iyiydik. Önemli bir galibiyet oldu ve bunu takım olarak başardık. Sonuç olarak mutluyuz" dedi.

Coates'in duran toplarla ilgili yaptığı açıklamalar ise şöyle;

  • "Bu kornerleri çok çalıştık. Özellikle ön uzunların arkasına sarkma ve orta bölgeyi dağıtıp orada şans yaratma üzerine. Bugün benzer 2 gol de çalışmalarımızın ürünü diyebilirim. Hiçbir gol tesadüf atılmıyor oynayan için."
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