Sebastian Haller, Dortmund'a transfer oldu

Borussia Dortmund, Ajax'ta forma giyen 28 yaşındaki Fildişi Sahilli santrfor Sebastien Haller ile dört yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Haller'in yeni sezonda 9 numaralı formayı giyeceği ifade edildi.

Almanya basınında yer alan haberlere göre ise Dortmund, Manchester City'ye transfer olan Norveçli Erling Haaland'ın boşluğunu doldurmayı planladığı Haller için Ajax'a 31 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek.

Haller, geçtiğimiz sezon Ajax formasıyla 21 gol atarak gol kralı olmuştu. Tecrübeli golcü, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise 8 maçta 11 kez rakip fileleri havalandırmıştı.