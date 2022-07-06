Spor Sebastian Haller, Dortmunda transfer oldu
FUTBOL FUTBOL

Sebastian Haller, Dortmund'a transfer oldu

Bundesliga devi Borussia Dortmund, Sebastien Haller ile 4 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Sebastian Haller, Dortmunda transfer oldu
Sebastien Haller

Borussia Dortmund, Ajax'ta forma giyen 28 yaşındaki Fildişi Sahilli santrfor Sebastien Haller ile dört yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Haller'in yeni sezonda 9 numaralı formayı giyeceği ifade edildi.

Almanya basınında yer alan haberlere göre ise Dortmund, Manchester City'ye transfer olan Norveçli Erling Haaland'ın boşluğunu doldurmayı planladığı Haller için Ajax'a 31 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek.

Haller, geçtiğimiz sezon Ajax formasıyla 21 gol atarak gol kralı olmuştu. Tecrübeli golcü, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise 8 maçta 11 kez rakip fileleri havalandırmıştı.

Ödemeler başladı

Ödemeler başladı

​Emekliye bayram müjdesi.
Yüzde 30 arttı

Yüzde 30 arttı

​DSÖ son iki haftada küresel Kovid-19 vaka sayısını değerlendirdi.
Harbiyeli oğlu tahliye olan Melek Çetinkaya: 15 Temmuz’u unutturmayacaklara ben de bu utancı unutturmayacağım

Erdoğan: Terör örgütleri PKK, YPG, PYD ve en önemlisi FETÖ artık NATO kayıtlarında.

​Diyanet İşleri Başkanlığı tüm hazırlıklarını tamamladı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.