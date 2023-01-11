Haller yeşil sahalara geri döndü

Borussia Dortmund’un yıldızı Sebastian Haller,
Ajax’tan, Borussia Dortmund’a 31 milyon Euro karşılığında transfer olan Fildişili oyuncu Sebastian Haller, sarı-siyahlı formayı giyemeden kötü huylu testis kanserine yakalanmıştı. Bir süredir tedavi gören Haller, geçirdiği iki operasyonun ardından hastalığını atlattı.
Başarılı forvet, Dortmund formasıyla dün ilk maçına İspanya’nın Marbella kentinde düzenlenen hazırlık maçında Alman ekibi Fortuna Dusseldorf’a karşı çıktı. Fildişili oyuncu, 5-1 biten mücadelenin 74. dakikasında Youssoufa Moukoko’nun yerine oyuna girdi.
Da isser! 😍 @HallerSeb pic.twitter.com/Q5n6YfwaSO
Da isser! 😍 @HallerSeb pic.twitter.com/Q5n6YfwaSO— Borussia Dortmund (@BVB) January 10, 2023
28 yaşındaki golcü oyuncu geçtiğimiz sezon Ajax’ta toplam 43 maça çıkarken, 34 gol attı ve 9 asistlik başarılı performansıyla Borussia Dortmund’a transfer olmuştu.