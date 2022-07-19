Sebastien Haller'den kötü haber: Tümör tespit edildi

Borussia Dortmund, yeni transfer Sebastien Haller'in testis tümörüne yakalandığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Sebastien Haller, hastalığı nedeniyle İsviçre'nin Bad Ragaz kentindeki BVB eğitim kampından erken ayrılmak zorunda kaldı ve şimdiden Dortmund'a geri döndü. 28 yaşındaki oyuncu, Pazartesi sabahı antrenmandan sonra kendini iyi hissetmediğinden şikayet etti. Yoğun tıbbi muayeneler sırasında, gün boyunca testislerde bir tümör keşfedildi. Önümüzdeki günlerde uzman bir tıp merkezinde daha ileri tetkikler yapılacak." ifadelerine yer verildi.

Sebastien #Haller hat das #BVB-Trainingslager in Bad Ragaz krankheitsbedingt verlassen müssen und ist bereits zurück nach Dortmund gereist. Bei Untersuchungen wurde ein Hodentumor entdeckt.



Gute Besserung, @HallerSeb! 🙏🙏



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"Her şeyi yapacağız"

Dortmund'un sportif direktörü Sebastian Kehl ise, büyük bir şok yaşadıklarını söyledi. Kehl, oyuncunun sağlığına kavuşması için her şeyi yapacaklarını da belirterek, "Onun mümkün olan en iyi tedaviyi görmesini sağlamak için elimizden gelen her şeyi yapacağız" şeklinde konuştu.

Haller, yaklaşık 2 hafta önce Ajax'tan Dortmund'a 34.5 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında transfer olmuştu.

Testis tümörü nedir?

Testis tümörleri nadir görülmekle birlikte, 15-35 yaş arası erkeklerde en sık görülen malign tümörlerdir. Erkekteki tüm malign tümörlerin %1-2’sini kapsar. Erkeklerin tüm yaşamı boyunca testis tümörüne yakalanma ihtimali %0,2’dir. Her yıl 100.000 erkekten sadece 3’ü testis kanserine yakalanır ve vakalar genellikle 20-34 yaş arası erkeklerdir.

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Tedavisi nasıl?

Testis tümörü, tüm organ tümörleri içerisinde tedaviye en iyi yanıt veren tümördür. Tedavide cerrahi, radyoterapi ve kemoterapi tek başına veya kombine olarak uygulanır. Fakat tedavinin ilk basamağı cerrahi olarak etkilenen testisin çıkarılmasıdır. Bu işlemi genelde ek tedaviler olan; radyoterapi, kemoterapi izler.