Spor Sebastien Hallerden kötü haber Tümör tespit edildi
FUTBOL FUTBOL

Sebastien Haller'den kötü haber: Tümör tespit edildi

Bundesliga ekibi Borussia Dortmund'un, yaklaşık iki hafta önce 4 yıllık sözleşme imzaladığı Sebastien Haller, testis tümörüne yakalandı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Sebastien Hallerden kötü haber: Tümör tespit edildi
Sebastien Haller

Borussia Dortmund, yeni transfer Sebastien Haller'in testis tümörüne yakalandığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Sebastien Haller, hastalığı nedeniyle İsviçre'nin Bad Ragaz kentindeki BVB eğitim kampından erken ayrılmak zorunda kaldı ve şimdiden Dortmund'a geri döndü. 28 yaşındaki oyuncu, Pazartesi sabahı antrenmandan sonra kendini iyi hissetmediğinden şikayet etti. Yoğun tıbbi muayeneler sırasında, gün boyunca testislerde bir tümör keşfedildi. Önümüzdeki günlerde uzman bir tıp merkezinde daha ileri tetkikler yapılacak." ifadelerine yer verildi.

"Her şeyi yapacağız"

Dortmund'un sportif direktörü Sebastian Kehl ise, büyük bir şok yaşadıklarını söyledi. Kehl, oyuncunun sağlığına kavuşması için her şeyi yapacaklarını da belirterek, "Onun mümkün olan en iyi tedaviyi görmesini sağlamak için elimizden gelen her şeyi yapacağız" şeklinde konuştu.

Haller, yaklaşık 2 hafta önce Ajax'tan Dortmund'a 34.5 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında transfer olmuştu.

Testis tümörü nedir?

Testis tümörleri nadir görülmekle birlikte, 15-35 yaş arası erkeklerde en sık görülen malign tümörlerdir. Erkekteki tüm malign tümörlerin %1-2’sini kapsar. Erkeklerin tüm yaşamı boyunca testis tümörüne yakalanma ihtimali %0,2’dir. Her yıl 100.000 erkekten sadece 3’ü testis kanserine yakalanır ve vakalar genellikle 20-34 yaş arası erkeklerdir.

Tedavisi nasıl?

Testis tümörü, tüm organ tümörleri içerisinde tedaviye en iyi yanıt veren tümördür. Tedavide cerrahi, radyoterapi ve kemoterapi tek başına veya kombine olarak uygulanır. Fakat tedavinin ilk basamağı cerrahi olarak etkilenen testisin çıkarılmasıdır. Bu işlemi genelde ek tedaviler olan; radyoterapi, kemoterapi izler.

Ay yüzeyini andırıyor

Ay yüzeyini andırıyor

​Sivas'ta dikkat çeken görüntü: Her sene oluyor görenler şaşırıyor.
24 şehirde satışa çıktı

24 şehirde satışa çıktı

​TOKİ'den ucuz konut projesi: İl il konut fiyatları ve başvuru şartları...
Teşekkürler Erdoğan etiketi gündem oldu

​Fransa'da alevlerle mücadele: Bilanço artıyor.

​Yarım asırlık ağacı matkapla delip içine asit enjekte ettiler.

​Düden Gölü'ndeki martı ölümleriyle ilgili inceleme başlatıldı.

Heyecanlandıran paylaşım: Geri sayım başladı.

​Bir şehirde daha rastlandı: Tarım ve Orman İl Müdürlüğü uyardı.

​Bolu'da 'şato tipi villalar' için yeni karar.

​İki mahalleye asit dolu variller bırakıldı, sonrası korkunç.

​Binlerce tatilci oraya akın ediyordu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.