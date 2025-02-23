Selçuk İnan'dan duran top isyanı: Çok çalıştık başımıza geldi

"İlk 15 dakika çok iyi başladık oyuna. Bir şeyi bazen çok düşündüğünüzde başınıza geliyor. Duran toplara gerçekten çok çalıştık bütün hafta ama başımıza geldi ve 2-0 geri düştük."

"Oyuncularımız pes etmedi, 3 olmasına rağmen maçtan kopmadık. Beraberliği hatta galibiyeti yakalayacak pozisyonları bulmak bizim için değerli. Değerlendirememek tabii ki ayrı bir konu, orada da bir eksikliğimiz var. Takımın maçı istemesi, bırakmaması benim için değerli olan taraftı."