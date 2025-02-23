Selçuk İnan'dan duran top isyanı: Çok çalıştık başımıza geldi

Gaziantep FK Teknik Direktörü Selçuk İnan, Trabzonspor yenilgisi sonrası konuştu. İlk 15 dakikalık bölümde iyi olduklarını dile getiren İnan, "Duran toplara gerçekten çok çalıştık bütün hafta ama başımıza geldi ve 2-0 geri düştük." dedi.
Trendyol Süper Lig 25. hafta karşılaşmasında Gaziantep FK deplasmanda Trabzonspor'a 3-2 mağlup oldu. Yenilgi sonrası Gaziantep FK Teknik Direktörü Selçuk İnan soruları yanıtladı.
"İlk 15 dakika çok iyi başladık oyuna. Bir şeyi bazen çok düşündüğünüzde başınıza geliyor. Duran toplara gerçekten çok çalıştık bütün hafta ama başımıza geldi ve 2-0 geri düştük."
"Oyuncularımız pes etmedi, 3 olmasına rağmen maçtan kopmadık. Beraberliği hatta galibiyeti yakalayacak pozisyonları bulmak bizim için değerli. Değerlendirememek tabii ki ayrı bir konu, orada da bir eksikliğimiz var. Takımın maçı istemesi, bırakmaması benim için değerli olan taraftı."