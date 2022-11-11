Senegal'de Mane sürprizi: Kadroya dahil edildi

Ekonomi

Varlık Barışı’ndan 25 milyar TL geldi

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda milletvekillerinin sorularını yanıtladı. Varlık Barışı düzenlemesi hakkında konuşan Bakan Nebati, "Varlık Barışı ile 2022 yılında ülkemize gelen döviz tutarları karşılığı 25,5 milyar lira bu yılın ortalama dolar kuru ile de 1,57 milyar dolardır." dedi.