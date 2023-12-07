Şenol Güneş aldığı teklifi açıkladı: Resmi davet bekliyorum

Şenol Güneş’ten Veda Mesajı



Değerli Beşiktaşlılar,



Bu zor dönemde ayrılmak zorunda kaldığım için çok üzgünüm.



Bir değişiklik olmalıydı, yeniden yeni bir heyecanla yola devam edilmeli.



Bütün kulvarlarda hala başaracak; güç, umut ve güven var.



Bir aile olan Beşiktaş tekrar… pic.twitter.com/CkdgTDSZNJ