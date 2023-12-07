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Spor

Şenol Güneş aldığı teklifi açıkladı: Resmi davet bekliyorum

Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra hiçbir takımla anlaşmayan teknik dirketör Şenol Güneş, Azerbaycan Milli Takımı'ndan gelen teklife yeşil ışık yaktı.

14:20 - 7/12/2023 Perşembe
Güncelleme: 14:45 - 7/12/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Şenol Güneş daha önce Türkiye dışında Güney Kore takımı FC Seoul'u çalıştırmıştı.
Şenol Güneş daha önce Türkiye dışında Güney Kore takımı FC Seoul'u çalıştırmıştı.

Teknik direktör Şenol Güneş, adlığı teklifi açıkladı. Deneyimli teknik adam, Azerbayacan Milli Takımı için görüşmelerde bulunduğunu doğruladı.


Azerbaycan basınından Elçin Cafarov'a konuşan Güneş, "Şu anda Avusturya'da dinleniyorum. Belli kişilerden teklif geldi. Resmi davet bekliyorum, oturup detayları konuşmamız lazım. Azerbaycan futbolu yükselişte. Milli takımınızı çalıştırmaktan gurur duyarım" ifadelerini kullandı.


Kariyerinde iki kez A Milli Takımımızı çalıştıran 71 yaşındaki Şenol Güneş, kulüp olarak da Trabzonspor, Antalyaspor, Sakaryaspor, FC Seoul ve Beşiktaş takımlarında görev yaptı.






#Şenol Güneş
#Azerbaycan Milli Takımı
#Elçin Cafarov
34 dakika önce
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