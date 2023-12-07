Şenol Güneş aldığı teklifi açıkladı: Resmi davet bekliyorum

Teknik direktör Şenol Güneş, adlığı teklifi açıkladı. Deneyimli teknik adam, Azerbayacan Milli Takımı için görüşmelerde bulunduğunu doğruladı.
Azerbaycan basınından Elçin Cafarov'a konuşan Güneş, "Şu anda Avusturya'da dinleniyorum. Belli kişilerden teklif geldi. Resmi davet bekliyorum, oturup detayları konuşmamız lazım. Azerbaycan futbolu yükselişte. Milli takımınızı çalıştırmaktan gurur duyarım" ifadelerini kullandı.
Kariyerinde iki kez A Milli Takımımızı çalıştıran 71 yaşındaki Şenol Güneş, kulüp olarak da Trabzonspor, Antalyaspor, Sakaryaspor, FC Seoul ve Beşiktaş takımlarında görev yaptı.