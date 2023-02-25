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Spor

Savunmaya Güneş Ayarı

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, defans hattını adeta yeniden dizayn etti. Stopere Omar Colley'i sağ beke ise Onur Bulut'u aldıran deneyimli teknik adam, ara transfer dönemi kapanmadan sol beke de takviye yapmak istiyor. Detaylara haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

09:43 . 25/02/2023 Saturday
Yeni Şafak
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş

Beşiktaş'ta ara transfer döneminde takım adeta yeniden dizayn edilirken, savunma hattında önemli değişiklikler oldu. Teknik Direktör Şenol Güneş, göreve geldiğinden bu yana, defans bölgesi için farklı isimleri sahaya sürüyor ve ideal oyuncuları arıyordu.


Masuaku başta olmak üzere yeni transferlerden Saiss'in de performansından memnun olmayan deneyimli çalıştırıcı, bu mevkiler için arayışa girdi. Güneş'in arayışı sadece 2 yeni ismin yerine değildi. Rosier konusunda da tam tatmin olmayan Güneş bu bölge için Onur Bulut'u aldırdı. Kayserispor'dan tartışmalar arasında transfer edilen Onur'un Rosier için ciddi bir alternatif olabileceği hatta formayı alabileceği konuşuluyor. Şenol Güneş stoper bölgesi için ise Omar Colley'i kadrosuna kattı. Bu durum, Fas basınında çıktığı gibi, Saiss'in ayrılabileceği ihtimalini doğurdu.


Beşiktaş'ta sol bek arayışı


Beşiktaş'ta bir süredir arayışın olduğu sol bek konusunda da transfer dönemi kapanmadan değişiklik olması bekleniyor. Masuaku'nun zorunlu satın alma opsiyonunu ortadan kaldırmak isteyen siyah-beyazlı yönetim, Arjantin Ligi ekiplerinden Club Atletico Union forması giyen Lucas Esquivel için girişimlere başladı.


El Litoral'a konuşan menajer Gustavo Goni, "Club Atletico Union'a üç teklif getirdik. Bunlardan birisi Türkiye'den Beşiktaş'tı. Beşiktaş 2.5 milyon dolarlık harika bir teklif yaptı ve onlar gerçekten çok büyük bir kulüp" dedi. Ancak Lucas'ın kulübünün bu tekliflere sıcak bakmadığı, siyah-beyazlıların ise şartları zorladığı ifade edildi.


Yeni transferler yarın Antalyaspor ile oynanacak erteleme maçında statü gereği forma giyemeyecek. İlerleyen haftalarda ise siyah-beyazlı savunma, ligin ilk yarısından çok daha farklı olacak.


Hatıra bileti

Antalya maçı için hatıra bilet Beşiktaş Kulübü, yarın Antalyaspor ile oynayacakları 14. hafta erteleme karşılaşması için hatıra biletlerin satılacağını ve toplanan paranın depremzedelere bağışlanacağını duyurdu. Hatıra biletler dün akşam saat 19.03'te passo.com.tr ve Passo mobil uygulamasında 100 TL' bedelle satışa sunuldu. Biletler için herhangi bir adet sınırlaması bulunmuyor.



#Beşiktaş
#Şenol Güneş
#Transfer
#Lucas Esquivel
2 saat önce
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Savunmaya Güneş Ayarı
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