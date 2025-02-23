Şenol Güneş'ten Hacıosmanoğlu'na sert çağrı: Kumpas yapılıyorsa gereğini yap

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig 25. haftasında konuk ettiği Gaziantep FK'yı 3-2 mağlup etti. Galibiyetin ardından teknik direktör Şenol Güneş açıklamalarda bulundu.





Şenol Güneş şöyle konuştu:

'Saha, hava, hakem...'

"Trabzon'da uzun zamandır bu kadar soğuk hava olmuyordu. Çalışanlarımız sahayı en iyi şekilde hazırladılar. Bugün şartlara her şekilde uyum sağlamalıydık. Saha, hava, hakem... Kazanmak önemliydi. Takım olarak savunup takım olarak hücum ettik."





'Rize dün oynadı'

"Biz bugün oynadık çarşamba günü Rize ile oynayacağız. Rize dün oynadı. Bazı oyuncuların dinlenme ihtiyacı var. İskenderun'da aldığımız beraberlik daha fazla ihtiyacımız olduğunu gösteriyor."





'1 hafta içinde düzeleceğini düşünüyorum'

"Yeni transferlerimiz kaliteli oyuncular. Hepsinin olumlu işler yaptığını düşünüyorum. Sadece Folcarelli'nin bir sakatlığı var ama 1 hafta içinde düzeleceğini düşünüyorum. Yeni oyuncularımızın kaliteleri iyi ama daha da iyi olmaları lazım. Oynayan oyunculardan daha iyi olmaları lazım."





'Kumpas yapılıyorsa gereğini yaparsın'

"Hakemler konusunda düzen bu. Sürekli birilerinin canı yanıyor. Şimdi diyorlar ki, bana karşı yaptı. Sana karşı yaptıysa gereğini yaparsın. Bordo Mavi kan olmaz. Kan kırmızı olur. Bordo Mavi Trabzonspor'un forma rengi. Eğer bir kumpas yapılıyorsa gereğini yaparsın. Hakemler konusunda tarafsızlık Trabzonspor veya Sivasspor'a haksızlık yapmazsa çok büyük yanlış.





'Ortalığı yıktılar'

"Galatasaray’da bir oyuncu sakatlandı, ortalığı yıktılar, bir hafta sonra oynadı. Bizim daha uzun süreli sakatlıklarımız oldu bir şey demedik. Kayda geçsin ileride kafaya oynarken kullanırız."











