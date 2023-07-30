Şenol Güneş'ten sağ kanata oyuncu ısrarı

Beşiktaş'ta UEFA Avrupa Konferans Ligi ön elemesinde oynanan Tirana maçının skoru, siyah-beyazlılar açısında iyi olsa da, takımın eksikleri de ön plana çıktı.





Sağ kanatta sakatlığı nedeniyle kadroda olmayan Ghezzal'ın yerine Onur Bulut forma giydi. Asıl mevkisi olmamasına rağmen Onur sağ kanat bölgesinde iyi mücadele etse de, zorlu geçecek sezonda o bölgeye orijinal isimlerin transfer edilmesi bekleniyor.





Rachid Ghezzal'ın, yeni sezona da sorunlu şekilde başlaması kafaları karıştırırken, siyah-beyazlı yönetim bir çok isimle temas kurdu. Milan'dan Ante Rebic ile anlaşma sağlayan ve Hırvat yıldız için beklemeye geçen Beşiktaş, İtalyan ekibindeki sağ kanat oyuncusu Junior Messias'la da ilgileniyor.





Milan'a yapılan ilk teklifin kiralama modeli olurken, İtalyan ekibi sözleşmesinin bitimine bir yıl kalan oyuncuyu bonservisiyle elinden çıkarmak istiyor. 32 yaşındaki futbolcu, Rebic'in de Beşiktaş'ı tercih etmesiyle nedeniyle siyah-beyazlı kulübe gelmeye sıcak bakıyor.





Ghazi ve Gray hamlesi

Beşiktaş'ın sağ kanat arayışlarına dair bir iddia da Hollanda basınından geldi. Siyah- beyazlıların PSV Eindhoven forması giyen Anwar El-Ghazi ile ilgilendiği öne sürüldü. Siyah-beyazlıların 28 yaşındaki futbolcu için çalışmalarını hızlandırdığı ifade edildi. El Ghazi'nin Hollanda ekibiyle sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor.





Beşiktaş'ın peşinde olduğu bir başka isim ise Everton'dan Demarai Gray. Sky Sports'ta yer alan habere göre, siyah-beyazlılar, 27 yaşındaki kanat oyuncusunun transferi için Everton'ın kapısını çaldı. İngiliz ekibinin ise bonservis beklentisinin yaklaşık 15 milyon Euro olduğu belirtildi. Bu rakamın transfer için sorun olabileceği kaydedildi.





Yerli aday Elayis Tavşan

Beşiktaş, sağ kanat arayışlarında yerli kontenjanını da hesaba katarken, Elayis Tavşan ismi ön plana çıktı. Beşiktaş, geçen sezon da 22 yaşındaki futbolcuyla ilgilenmiş ancak transfer gerçekleşmemişti. Sağ kanatta ve hücum hattında görev alabilen Elayis'e Beşiktaş dışında Avrupa'dan da birçok talip var.





Hollanda ekibi Nijmegen'de forma giyen genç futbolcunun sözleşmesi gelecek yıl sona erecek. Annesi Türk babası Surinamlı olan Elayis'in Türk vatandaşlığı da olduğu için yerli statüsünde oynayabilecek.











