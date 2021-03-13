Serdar Dursun Almanya'yı sallamaya devam ediyor

Bundesliga 2'de Darmstadt 98 sahasında Erzgebirge Aue'yi konuk etti. Mücadeleyi ev sahibi ekip 4-1 kazandı. Karşılaşmaya damga vuran Serdar Dursun, mücadelenin 4, 27 ve 67. dakikalarında attığı gollerle hat-trick yaptı. Darmstadt'ın diğer golünü 90. dakikada Honsak atarken, Erzgebirge'nin tek golünü ise 79. dakikada penaltıdan Nazarov kaydetti.

Alınan bu sonucun ardından Darmstadt 98 puanını 31'e yükseltti. Erzgebirge ise 33 puanda kaldı.

Serdar Dursun takımını sırtlıyor

Türk oyuncu Serdar Dursun, attığı gollerle takımının en önemli isimleri arasında yer alıyor. 29 yaşındaki golcü oyuncu bu sezon Bundesliga 2'de oynadığı 24 maçta, 15 gol ve 6 asistle takımına önemli bir katkı sağladı.

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Son 8 karşılaşma 8 gol

Aynı zamanda son 8 karşılaşmada 8 gol atan Serdar Dursun, 5 asist yaptı. Bu sezon oynadığı 27 maçta 17 gol atan Türk yıldız 8 asistle takımına katkı sağladı.

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Hedefi A Milli Takım

Geçen sezon ligde 34 maçta 19 gol atan ve 6 da asist yapan Serdar Dursun, bu sezonda gollerini atmaya devam ediyor. Daha önce yaptığı açıklamada A Milli Takım'da forma giymek istediğini belirten 29 yaşındaki golcü oyuncu, "En büyük hayalim A Milli Takım forması. Hak ettiğimi düşünüyorum. İnşallah Şenol Güneş beni Mart ayında kadroda görmek ister. Bunun için her gün dua ediyorum, çabalıyorum. İnşallah Mart ayında o formayı giyerim" ifadelerini kullanmıştı.

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Şenol Güneş: Takip ediyoruz

A Milli Takım Teknik Direktörümüz Şenol Güneş, basın mensuplarıyla yaptığı bir toplantıda, Serdar Dursun'u izlediklerini söylemişti. Güneş, "Enes Ünal ve Halil Dervişoğlu kıyasıya bir rekabete girecek. Güven Yalçın, Serdar Dursun var, Ercan Kara var. Onlara da bakıyoruz" demişti.

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