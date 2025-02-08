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Serdar Dursun Persepolis formasıyla ilk golünü attı | İZLE

Serdar Dursun Persepolis formasıyla ilk golünü attı | İZLE

18:238/02/2025, Cumartesi
G: 8/02/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
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Serdar Dursun, geçtiğimiz günlerde transfer olduğu Persepolis'te siftah yaptı.
Serdar Dursun, geçtiğimiz günlerde transfer olduğu Persepolis'te siftah yaptı.

İsmail Kartal'ın çalıştırdığı Persepolis sahasında BFV Gol Gohar takımını konuk etti. Mücadelede Serdar Dursun, yeni takımıyla ilk golünü attı ve 3 puanı getiren isim oldu.

İsmail Kartal'ın teknik direktörlüğünü yaptığı İran Ligi takımlarından Persepolis, sahasında BFV Gol Gohar'ı ağırladı. Mücadelenin ilk yarısı 0-0 eşitlikle sona ererken 73. dakikada sahneye çıkan Serdar Dursun, Persepolis formasıyla ilk golünü kaydetti. Bu gol, ev sahibi takıma galibiyeti getirdi.


İŞTE SERDAR DURSUN'UN PERSEPOLİS'TEKİ İLK GOLÜ



#Serdar Dursun
#Persepolis
#İran

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