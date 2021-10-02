Sergen Yalçın uyardı: "İyileşmeden dönmeyin"

Süper Lig’de ve Şampiyonlar Ligi’nde mücadele eden Beşiktaş’ın canı yaşanan sakatlıklar nedeniyle oldukça sıkkın. Önemli maçlarda yıldızlarından faydalanamayan siyah-beyazlılarda sakatlıkların nedenleri araştırılırken, oyuncuların tedavisi sürüyor.

Beşiktaş teknik heyeti, sağlık kurulu ile yaptığı görüşmede oyuncuların tamamen iyileşmeden takıma katılmamasını istedi. Ağrıları devam eden ve kendini iyi hissetmeyen oyuncuların tedavilerine önem vermelerini ve takıma dönmek için acele etmemelerini isteyen teknik direktör Sergen Yalçın’ın bu konuda risk almak istemediği ifade edildi.

"Acele edersek sonuçları daha kötü olabilir"

Oyuncularıyla da görüşen başarılı çalıştırıcının, “Ligin henüz başındayız. Bu sakatlıklar bizi olumsuz etkiledi ama kayıplarımızı telafi ederiz. Sakatlıklar tamamen iyileşmeden kimseyi kullanmayacağım. Acele edersek sonuçları daha kötü olabilir. Risk alamayız. O nedenle her oyuncunun tamamen iyileşmesini bekleyeceğim” dediği öğrenildi.

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Beşiktaş’ta Necip, Teixeira ve Vida’nın sakatlıkları geçerken, Rachid Ghezzal, N’Koudou, Mehmet Topal, Cyle Larin, Atiba Hutchinson, Miralem Pjanic, Welinton Souza ve Francisco Montero gibi isimlerin ise tedavileri sürüyor. Milli ara sonrası tüm oyuncuların dönmesi bekleniyor.

Kartal'ın rakibi Sivasspor

Beşiktaş, Süper Lig’in 8. haftasında bugün Sivasspor’u ağırlayacak. Ligde oynadığı son maçta Altay’a 2-1 mağlup olan ve ligdeki ilk yenilgisini alan siyah-beyazlı ekip, 7 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 14 puan topladı. Sivasspor ise 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi aldı.

Bir süredir sakatlıklarla boğuşan siyah-beyazlı ekipte Necip Uysal, Domagoj Vida ve Alex Teixeira’dan sevindirici haber geldi. Takımla birlikte çalışmalara başlayan 3 oyuncunun, teknik direktör Sergen Yalçın’ın görev vermesi halinde bugün oynanacak mücadelede forma giyme ihtimali bulunuyor.

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