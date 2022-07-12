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Sergio Oliveira alkışlarla karşılandı

Galatasaray'ın yeni transferi Sergio Oliveira, Avusturya kampına dahil oldu. Teknik direktör Okan Buruk, Portekizli futbolcuyu takıma alkışlattı.

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Haber Merkezi AA
Sergio Oliveira alkışlarla karşılandı
İlk idmanına alkışlarla çıktı.

Galatasaray Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıklarına sabah antrenmanıyla devam etti.

Avusturya'nın Graz kentine bağlı Bad Waltersdorf kasabasındaki kampta gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümü basın mensuplarına açık tutuldu.

Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenmanda futbolcular, koordinasyon hareketlerinin ardından gruplar halinde pas çalışması yaptı.

Salonda çalışan Omar Elabdellaoui ile hafif sakatlığı bulunan kaleci Jankat Yılmaz antrenmanda yer almadı.

Sarı-kırmızılı takım, hazırlıklarını akşam antrenmanıyla sürdürecek.

Sergio Oliveira kampa katıldı

Galatasaray'ın yeni transferi Sergio Oliveira, Avusturya kampına dahil oldu.

Sarı-kırmızılıların Porto'dan transfer ettiği Portekizli futbolcu, antrenmandan önce teknik direktör Okan Buruk ile bir süre sohbet etti.

Yeni takım arkadaşlarıyla da tanışan Sergio Oliveira, daha sonra sarı-kırmızılı forma altındaki ilk antrenmanını yaptı.

MOL Fehervar ile yarın hazırlık maçı yapacak

Galatasaray, Avusturya kampındaki ikinci hazırlık maçını yarın Macaristan'ın MOL Fehervar takımıyla oynayacak.

Profertil Arena Hartberg'de oynanacak karşılaşma TSİ 20.00'de başlayacak.

Sarı-kırmızılı takım, kamptaki ilk hazırlık maçında Avusturya ekibi Sturm Graz'a 2-1 yenilmişti.

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