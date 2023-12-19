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Spor

Sergio Oliveira ameliyat oldu: Göğüs kası kopmuştu

Galatasaray'da geçtiğimiz günlerde antrenman öncesinde gerçekleştirdiği kuvvet çalışması sırasında göğüs kasında kopma meydana gelen Portekizli orta saha oyuncusu Sergio Oliveira, ülkesinde ameliyat oldu.

Haber Merkezi
13:19 - 19/12/2023 Salı
Yeni Şafak
Sergio Oliveira
Sergio Oliveira

Göğüs kasında kopma meydana gelen Galatasaray'ın Portekizli futbolcusu Sergio Oliveira ameliyat edildi.


Oliveira, sosyal medya hesabından ameliyatın ardından yaptığı paylaşımda, "Ameliyat tamam. Galatasaray'a ve Yener İnce'ye açık fikirli oldukları, Portekiz'de iyileşme kararıma güvendikleri için teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.


Galatasaray Kulübü, 15 Aralık'ta yaptığı açıklamada, Sergio Oliveira'nın Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki fitness merkezinde bireysel kuvvet çalışması yaptığı sırada göğüs kasında kopuk oluştuğunu belirtmişti.




#Galatasaray
#Sergio Oliveira
#Süper Lig
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