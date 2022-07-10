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Sergio Oliviera: Kanımın son damlasına kadar mücadele edeceğim

Galatasaray’ın Porto’dan transfer ettiği Sergio Oliviera, dün 4 yıllık sözleşme imzaladı. Takım arkadaşlarıyla ellerinden gelenin en iyisini yapacaklarını belirten Portekizli orta saha oyuncusu “Kanımın son damlasına kadar mücadele edeceğim. Eminim ki şampiyonluklar elde edeceğiz” ifadelerini kullandı

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Sergio Oliviera: Kanımın son damlasına kadar mücadele edeceğim
​Sergio Oliviera

Galatasaray, önceki gün İstanbul’a getirdiği Sergio Oliveira ile 4 yıllık sözleşme imzaladı. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Portekizli orta saha oyuncusunun transferi konusunda Porto kulübüne 3 milyon euro bonservis bedeli ödeneceği, oyuncuya ise her sezon için 2 milyon 750 bin euro verileceği kaydedildi.

"Kanımın son damlasına kadar mücadele edeceğim"

Kendisini sarı-kırmızı renklere bağlayan sözleşmeyi imzaladıktan sonra GSTV’ye açıklamalarda bulunan Oliveira, “İnanılmaz bir taraftar var. Bu stadyumun sıcaklığını hissetmek için sabırsızlanıyorum. Galatasaray tarihi geçmişi olan bir kulüp ve Avrupa’nın fatihi olarak anılıyor. Burada Galatasaray’ın ait olduğu yere gitmesi için yardım edeceğim. Takım arkadaşlarımla elimizden gelenin en iyisini yapmak için sahaya çıkacağız. Kanımın son damlasına kadar mücadele edeceğim. Eminim ki şampiyonluklar elde edeceğiz” ifadelerini kullandı.

  • Bu arada Galatasaray, orta saha için Joao Pedro, Idrissa Gueye, santrfor olarak Haris Seferovic, stoper için de Jerome Boateng ve Jason Denayer ile görüşüyor.

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