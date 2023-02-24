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Spor

Sert kayaya çarptı: Marko Dmitrovic saldırganı pişman etti

PSV'li bir taraftar, UEFA Avrupa Ligi maçında sahaya girerek Sevilla kalecisi Marko Dmitrovic'e saldırdı. Sırp eldiven yumruk yemesine rağmen saldırganı etkisiz hale getirmeyi başardı.

10:32 . 24/02/2023 Cuma
Yeni Şafak
Saldırganı kalecinin elinden zor aldılar.

Saldırganı kalecinin elinden zor aldılar.

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında Hollanda ekibi PSV ile İspanyol temsilcisi Sevilla karşılaştı.


PSV mücadeleyi 2-0 kazansa da ilk maçtan 3-0 galip ayrılan Sevilla tur atlayan taraf oldu.



Öte yandan maçta skandal bir olay yaşandı. Maç sırasında sahaya giren Hollandalı bir taraftar, Sevilla kalecisi Marko Dmitrovic'e saldırdı. Sırp kaleci, kendisine yumruk atan saldırganı etkisiz hale getirdi.


Ardından sahaya giren güvenlik görevlileri, saldırganı kalecinin elinden güçlükle alarak dışarı çıkarttı.


İşte o anlar:








#Marko Dmitrovic
#Sevilla
#PSV
#Avrupa Ligi
2 saat önce
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