Sert kayaya çarptı: Marko Dmitrovic saldırganı pişman etti

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında Hollanda ekibi PSV ile İspanyol temsilcisi Sevilla karşılaştı.

PSV mücadeleyi 2-0 kazansa da ilk maçtan 3-0 galip ayrılan Sevilla tur atlayan taraf oldu.

Öte yandan maçta skandal bir olay yaşandı. Maç sırasında sahaya giren Hollandalı bir taraftar, Sevilla kalecisi Marko Dmitrovic'e saldırdı. Sırp kaleci, kendisine yumruk atan saldırganı etkisiz hale getirdi.