Servet Çetin: Fenerbahçe hak etti

Trendyol Süper Lig 14. hafta karşılaşmasında Sivasspor deplasmanda Fenerbahçe'ye 4-1 mağlup oldu.
Yenilginin ardından teknik direktör Servet Çetin, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
'Büyük takım farkı bu'
"İlk yarı istediğimiz gibi başladık. Önde bastık, Fenerbahçe'nin geride oyun kurmasına izin vermedik. Uzun topa zorladık. Uzuna zorlayacağız, ikinci topu biz alırsak atak yapacağız diye çalışmıştık. Maalesef bir tane golü ikinci topu alarak attılar. Büyük takım farkı
bu, pozisyon yakalayınca değerlendiriyorlar"
'Fenerbahçe hak etti'
"Önde bastık, oynama isteğini gösterdik, golü de bulduk. O ara biraz tutabilsek. Çok basit goller yedik. İyi bir futbol oynadık. Hiç geriye yaslanmadık. Trabzonspor maçında çekilmiştik ama burad hiç çekilmedik. Top oynamada eşitiz, paslarda biz üstünüz. Kaliteli ayaklar işi çözdüler. Yazık oluyor yani. İyi oynamasak üzülmeyeceğiz. İyi oynayıp sonuca yansıtamıyoruz. Fenerbahçe hak etti. Başka da bir şey söyleyemiyorum"
"Bence ufak ufakta olsa maalesef dokunuyorlar. Net pozisyonlara bakmadığım için çok konuşmak istemiyorum ama 0-0 iken net penaltı olduğu söyleniyor. Kızgınım, ağzımdan kötü şeyler çıkabilir. Bahane olarak sanacaklar o yüzden yorum yapmak istemiyorum"