Servet Çetin: Fenerbahçe hak etti

"Önde bastık, oynama isteğini gösterdik, golü de bulduk. O ara biraz tutabilsek. Çok basit goller yedik. İyi bir futbol oynadık. Hiç geriye yaslanmadık. Trabzonspor maçında çekilmiştik ama burad hiç çekilmedik. Top oynamada eşitiz, paslarda biz üstünüz. Kaliteli ayaklar işi çözdüler. Yazık oluyor yani. İyi oynamasak üzülmeyeceğiz. İyi oynayıp sonuca yansıtamıyoruz. Fenerbahçe hak etti. Başka da bir şey söyleyemiyorum"