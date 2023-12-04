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Spor

Servet Çetin: Fenerbahçe hak etti

Sivasspor, Süper Lig 14. hafta maçında deplasmanda Fenerbahçe'ye 4-1 mağlup oldu. Yenilgiyi değerlendiren teknik direktör Servet Çetin, "İyi oynayıp sonuca yansıtamıyoruz. Fenerbahçe hak etti. Başka da bir şey söyleyemiyorum" ifadelerini kullandı.

23:21 - 4/12/2023 Pazartesi
Güncelleme: 23:27 - 4/12/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Sivasspor Teknik Direktörü Servet Çetin
Sivasspor Teknik Direktörü Servet Çetin

Trendyol Süper Lig 14. hafta karşılaşmasında Sivasspor deplasmanda Fenerbahçe'ye 4-1 mağlup oldu.


Yenilginin ardından teknik direktör Servet Çetin, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.


Servet Çetin'in açıklamaları:

'Büyük takım farkı bu'

"İlk yarı istediğimiz gibi başladık. Önde bastık, Fenerbahçe'nin geride oyun kurmasına izin vermedik. Uzun topa zorladık. Uzuna zorlayacağız, ikinci topu biz alırsak atak yapacağız diye çalışmıştık. Maalesef bir tane golü ikinci topu alarak attılar. Büyük takım farkı

bu, pozisyon yakalayınca değerlendiriyorlar"


'Fenerbahçe hak etti'

"Önde bastık, oynama isteğini gösterdik, golü de bulduk. O ara biraz tutabilsek. Çok basit goller yedik. İyi bir futbol oynadık. Hiç geriye yaslanmadık. Trabzonspor maçında çekilmiştik ama burad hiç çekilmedik. Top oynamada eşitiz, paslarda biz üstünüz. Kaliteli ayaklar işi çözdüler. Yazık oluyor yani. İyi oynamasak üzülmeyeceğiz. İyi oynayıp sonuca yansıtamıyoruz. Fenerbahçe hak etti. Başka da bir şey söyleyemiyorum"


'Ufak ufak dokunuyorlar'

"Bence ufak ufakta olsa maalesef dokunuyorlar. Net pozisyonlara bakmadığım için çok konuşmak istemiyorum ama 0-0 iken net penaltı olduğu söyleniyor. Kızgınım, ağzımdan kötü şeyler çıkabilir. Bahane olarak sanacaklar o yüzden yorum yapmak istemiyorum"




#Sivasspor
#Servet Çetin
#Fenerbahçe
8 dakika önce
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