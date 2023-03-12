|
Reklam
Reklam
Spor

ÖZET | Sevilla-Almeria: 2-1

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Sevilla, La Liga'da Almeria'yı 2-1 yendi. Kırmızı beyazlılar düşme hattının üzerine çıktı.

22:09 . 12/03/2023 dimanche
Yeni Şafak
Sevilla küme düşme hattının üstüne çıktı

Sevilla küme düşme hattının üstüne çıktı

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Fenerbahçe'yi 2-0 geçen Sevilla, La Liga'da Almeria'yı konuk etti.

Konuk ekip 2. dakikada Akieme'nin golüyle 1-0 öne geçti. 32. dakikada Sevilla'nın as kalecisi Bono sakatlandı ve yerini Dmitrovic'e bıraktı.

Geriden geldiler

Ev sahibi takım 45+2'de Ocampos'un penaltı golüyle dengeyi getirdi. 73'te Erik Lamela takımını öne geçiren golü attı.

Sevilla mücadeleden 2-1 galip ayrılırken puanını 28'e çıkardı. Almeria 25 puanda kaldı.




#Sevilla
#Almeria
#İspanya La Liga
il y a 1 heure
default-profile-img
ÖZET | Sevilla-Almeria: 2-1
Ankara Valiliğinden sel uyarısı
Aboubakar: Hepimiz çalışıyoruz
Şenol Güneş: Oyuncularıma teşekkür ediyorum
Emre Belözoğlu: Bu tavırla bu iş olmaz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu büyük afetin şehirlerimizdeki izlerini tümüyle sileceğiz
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.