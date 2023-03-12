Sevilla küme düşme hattının üstüne çıktı
UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Fenerbahçe'yi 2-0 geçen Sevilla, La Liga'da Almeria'yı konuk etti.
Konuk ekip 2. dakikada Akieme'nin golüyle 1-0 öne geçti. 32. dakikada Sevilla'nın as kalecisi Bono sakatlandı ve yerini Dmitrovic'e bıraktı.
Geriden geldiler
Ev sahibi takım 45+2'de Ocampos'un penaltı golüyle dengeyi getirdi. 73'te Erik Lamela takımını öne geçiren golü attı.
Sevilla mücadeleden 2-1 galip ayrılırken puanını 28'e çıkardı. Almeria 25 puanda kaldı.