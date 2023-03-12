Süper Lig'in 25. haftasında Trabzonspor sahasında Adana Demirspor'u 4-1 mağlup etti. 8 hafta sonra yeşil sahalara geri dönen Edin Visca, 4 dakika içerisinde bir asist ve bir golle oynayarak, takımına 3 puanı kazandırdı. Trabzonspor-Adana Demirspor maçının özetini haberimizden izleyebilirsiniz.