Sigurdsson Cenk Tosun'a güveniyor

İzlandalı futbolcu, Cenk Tosun'un Everton'a çok şeyler katacağını söyledi. Sigurdsson, eski Beşiktaşlı futbolcuya karşı daha önce 3 kez forma giydiğini ve Cenk'in Maviler'e çok şeyler katacağını vurguladı.

'Cenk Tosun en iyi oyunculardan biri' diyen Sigurdsson, İzlanda formasıyla, Türkiye'ye karşı oynadığını ve Cenk Tosun'a karşı zorlandıklarını belirtti. İşte İzlandalı yıldızın milli futbolcuyla ilgili sözleri;

"Onun iyi bir futbolcu olduğunu biliyorum. Takıma çok çabuk uyum sağlayıp goller atacağına inanıyorum. Umarım bir an önce uyum sorununu atlatır ve gol atmaya başlar."

Beşiktaş'ın milli futbolcusu Cenk Tosun resmen Everton'da... Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor)'in paylaştığı bir gönderi (Oca 5, 2018 at 1:09ös PST)