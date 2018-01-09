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Sigurdsson Cenk Tosun'a güveniyor

Everton'a transfer olan Cenk Tosun'un yeni takım arkadaşı Gylfi Sigurdsson milli futbolcu hakkında övgü dolu sözler söyledi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Everton'ın sezon başı transferlerinden ​Sigurdsson, Cenk Tosun'un transferi hakkında konuştu.

Everton'ın sezon başı transferlerinden ​Sigurdsson, Cenk Tosun'un transferi hakkında konuştu.

İzlandalı futbolcu, Cenk Tosun'un Everton'a çok şeyler katacağını söyledi. Sigurdsson, eski Beşiktaşlı futbolcuya karşı daha önce 3 kez forma giydiğini ve Cenk'in Maviler'e çok şeyler katacağını vurguladı.

'Cenk Tosun en iyi oyunculardan biri' diyen Sigurdsson, İzlanda formasıyla, Türkiye'ye karşı oynadığını ve Cenk Tosun'a karşı zorlandıklarını belirtti. İşte İzlandalı yıldızın milli futbolcuyla ilgili sözleri;

"Onun iyi bir futbolcu olduğunu biliyorum. Takıma çok çabuk uyum sağlayıp goller atacağına inanıyorum. Umarım bir an önce uyum sorununu atlatır ve gol atmaya başlar."

Beşiktaş'ın milli futbolcusu Cenk Tosun resmen Everton'da... Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor)'in paylaştığı bir gönderi (Oca 5, 2018 at 1:09ös PST)

Cenk Tosun'dan inanılmaz gol!
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Cenk Tosun'dan inanılmaz gol!

Beşiktaş ilk yarısını 3-0 geride kapattığı maçın ikinci devresine fırtına gibi başladı ve Cenk Tosun'un müthiş golüyle farkı 2'ye indirdi.

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