Simon Kjaer'den depremzedeler için forma desteği

Süper Lig'de 2015-2017 döneminde Fenerbahçe'de top koşturan başarılı futbolcunun kendi imzasını taşıyan 3’ü sarı-lacivertli, biri kariyerini sürdürdüğü Milan'ın olmak üzere toplam 4 forması, Kjaer'in babası Jörn Kjaer tarafından Fenerbahçe Danimarka taraftar grubuna teslim edildi.