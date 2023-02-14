Simon Kjaer'den depremzedeler için forma desteği

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Simon Kjaer
Süper Lig'de 2015-2017 döneminde Fenerbahçe'de top koşturan başarılı futbolcunun kendi imzasını taşıyan 3’ü sarı-lacivertli, biri kariyerini sürdürdüğü Milan'ın olmak üzere toplam 4 forması, Kjaer'in babası Jörn Kjaer tarafından Fenerbahçe Danimarka taraftar grubuna teslim edildi.
Jörn Kjaer formaları Facebook'ta açık artırmayla satışa çıkaran Fenerbahçeli Turan Güler'i evinde ağırlarken, oğlu ve tüm ailesi olarak Türkiye’deki deprem felaketinden duydukları üzüntüyü dile getirdi. Danimarka medyasında geniş yer bulan etkinlik önceki gün saat 19.07'de başlatıldı. Kjaer'in UEFA Avrupa Ligi maçında giydiği Fenerbahçe forması 6 bin 100 krona (20 bin TL) satıldı.