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Spor

Simon Kjaer'den depremzedeler için forma desteği

Danimarka Milli Takımı kaptanı Simon Kjaer, depremzedelerin yararına satılması için çok sayıda imzalı formasını bağışladı. Yıldız stoper 2015-2017 döneminde Fenerbahçe'de top koşturmuştu.

19:42 . 14/02/2023 Salı
Diğer
Simon Kjaer

Simon Kjaer

Süper Lig'de 2015-2017 döneminde Fenerbahçe'de top koşturan başarılı futbolcunun kendi imzasını taşıyan 3’ü sarı-lacivertli, biri kariyerini sürdürdüğü Milan'ın olmak üzere toplam 4 forması, Kjaer'in babası Jörn Kjaer tarafından Fenerbahçe Danimarka taraftar grubuna teslim edildi.

Açık artırma ile satışa sunulacak

Jörn Kjaer formaları Facebook'ta açık artırmayla satışa çıkaran Fenerbahçeli Turan Güler'i evinde ağırlarken, oğlu ve tüm ailesi olarak Türkiye’deki deprem felaketinden duydukları üzüntüyü dile getirdi. Danimarka medyasında geniş yer bulan etkinlik önceki gün saat 19.07'de başlatıldı. Kjaer'in UEFA Avrupa Ligi maçında giydiği Fenerbahçe forması 6 bin 100 krona (20 bin TL) satıldı.




#Simon Kjaer
#deprem
#yardım
1 saat önce
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Simon Kjaer'den depremzedeler için forma desteği
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