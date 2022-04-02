Sinan Kaloğlu: “Mücadelemizi son haftaya kadar bırakmayacağız”

Süper Lig’in 31. Hafta maçında Altay, konuk ettiği Antalyaspor’a 2-1 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Altay Teknik Direktörü Sinan Kaloğlu, açıklamalarda bulundu.

"Hatalar maalesef bize pahalıya patladı"

“Rakibimiz Antalyaspor’u tebrik ediyorum. Taraftarımızın önünde mağlup olduk, onları mutlu etmek istiyorduk. Üzüldük. Son 8 haftanın en iyi takımlarından biriyle oynadık. Biz de 5-6 gündür takımla çalışıyoruz. Çocuklar psikolojik olarak maça çok iyi hazırlandı. Bireysel hatalardan geriye düşmemiz takımı demoralize etti. Böyle bir takıma karşı gol yedikten sonra toparlanmak kolay değil. Antalyaspor’un blok halinde hareket ettiğini biliyorduk. Oyuncularımızı iç koridorlarda buluşturmaya çalıştık fakat Thaciano maçın başında sakatlanınca bunları yapamadık. Geriden oyun çıkışlarımızda bireysel yaptığımız hatalar maalesef bize pahalıya patladı. Topa oyuna sokarken sıkıntı yaşamamıza sebep oldu. Bazı alışkanlıklarımız var.

"Mücadelemizi son haftaya kadar bırakmayacağız"

"Takımın boyu biraz uzun. Kısaltmaya çalıştık ama yine de kolay olmuyor. Rakibimiz girdiği pozisyonları değerlendirdi. Bizim de çok pozisyonumuz vardı ama atamadık. Şans biraz onlardan yanaydı. Yapacağımız tek şey sonuna kadar mücadele etmek. Maç maç giderek neyi daha iyi yapabileceğimizi çalışacağız. Mücadelemizi son haftaya kadar bırakmayacağız, bunu herkes görecek. Üzgünüz.“



