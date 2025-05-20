Sinan Kanlı Altay Spor Kulübü’ne başkan adaylığını açıkladı

İzmir’in köklü spor kulüplerinden Altay’da başkanlık için ilk resmi adaylık açıklaması gelirken, İş adamı Sinan Kanlı düzenlediği basın toplantısıyla aday olduğunu kamuoyuna duyurdu. 1990 Trabzon doğumlu olan ve 30 yıldır İzmir’de yaşayan Kanlı, çocukluk yıllarından bu yana Altay’a duyduğu sevginin ve bağlılığın kendisini bu sorumluluğu üstlenmeye yönelttiğini söyledi. Altay’ın sadece bir futbol kulübü değil, aynı zamanda bir kültür, bir duruş ve İzmir’in vicdanı olduğunu vurgulayan Kanlı, "Altay’ın içinde bulunduğu zorlukların farkındayız. Ancak bu mücadeleye hazırız. Masa başı planlarla değil, sahada alın teriyle başarıya ulaşan bir kulüp hayal ediyoruz. İş dünyasından, akademik çevrelerden ve büyük bir gönüllüler ordusundan destek alarak yola çıktık. Altay’ı sadece korumak değil, geliştirmek ve yeniden hak ettiği yere taşımak için adayım" ifadelerini kullandı.