Sıra dışı gol: Kaleciyi kornerden avladı

Ekvator ekibi Barcelona S.C. ile Uruguay takımı Montevideo Wanderers'ı karşı karşıya getiren maçta köşe vuruşundan gol atıldı.
Kazanılan kornerde topun başına geçen Barcelonalı futbolcu Damian Diaz, kalecinin dalgınlığından faydalanarak ayağının dışıyla topu direkt kaleye gönderdi.
Rakibinin orta yapacağını sanan Montevideo Wanderers kalecisi çabalasa da gole engel olamadı.
Damian Diaz'ın golünün damga vurduğu mücadele Barcelona S.C'nin 4-2 üstünlüğüyle sona erdi.
Ekvator ekibi Barcelona S.C'nin, Kitu Diaz ile kornerden bulduğu gol👇pic.twitter.com/chFTJZOCFU
Ekvator ekibi Barcelona S.C'nin, Kitu Diaz ile kornerden bulduğu gol👇pic.twitter.com/chFTJZOCFU— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) April 8, 2022