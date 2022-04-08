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Sıra dışı gol: Kaleciyi kornerden avladı

Sudamericana Kupası'nda yeşil sahalarda nadir görülen bir gol atıldı. Ekvadorlu futbolcu Damian Diaz kornerden yaptığı şık vuruşla topu filelerle buluşturdu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Sıra dışı gol: Kaleciyi kornerden avladı
Damian Diaz'ın gol vuruşu

Ekvator ekibi Barcelona S.C. ile Uruguay takımı Montevideo Wanderers'ı karşı karşıya getiren maçta köşe vuruşundan gol atıldı.

Kazanılan kornerde topun başına geçen Barcelonalı futbolcu Damian Diaz, kalecinin dalgınlığından faydalanarak ayağının dışıyla topu direkt kaleye gönderdi.

Rakibinin orta yapacağını sanan Montevideo Wanderers kalecisi çabalasa da gole engel olamadı.

Damian Diaz'ın golünün damga vurduğu mücadele Barcelona S.C'nin 4-2 üstünlüğüyle sona erdi.


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