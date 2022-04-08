Sıra dışı gol: Kaleciyi kornerden avladı

Dünya

15 bin Müslüman askerin görev yaptığı Amerikan ordusundan Ramazan manzarası

ABD ordusundaki kadın ve erkek Müslüman erkeklerin sayılarının 15 binden fazla olduğu biliniyor. Çoğu Afrikalı-Amerikalı, Hindistan, Pakistan ve Arap ülkelerinden olduğu belirtilen Müslüman ABD askerlerinin ortalama yaşları ise 21 olarak açıklandı.