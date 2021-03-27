Spor Sırada Norveç var "İman gücüyle oynayacağız"
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Sırada Norveç var: "İman gücüyle oynayacağız"

Dünya Kupası Elemeleri’ne Hollanda galibiyetiyle başlayan A Milli Takımımız, grubun ikinci maçında Norveç ile karşı karşıya geliyor. İspanya’nın Malaga şehrinde oynanacak mücadele 20.00’de başlayacak. Ay-yıldızlılar, Norveç’i yenerek 2’de 2 yapmak istiyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Sırada Norveç var: İman gücüyle oynayacağız
Burak Yılmaz attığı 3 golle Hollanda maçının yıldızı olmuştu.

Türkiye, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu ikinci maçında bugün İspanya’da Norveç ile karşı karşıya gelecek. Oslo’daki Ullevaal Stadı’ndaki oynanması planlanan maç, koronavirüs kaynaklı seyahat kısıtlamaları sebebiyle İspanya’nın Malaga kentindeki La Rosaleda Stadı’na alınmıştı.

Saat 20.00'de başlayacak mücadele TRT 1'den naklen yayımlanacak.

Ay-yıldızlı ekip grubun ilk maçında İstanbul’da Hollanda’yı 4-2 yenerken, Norveç de Cebelitarık’ı 3-0 yenmişti. Ay-yıldızlı ekibimiz, Norveç’i de yenerek grupta 2’de 2 yaparak yoluna kayıpsız devam etmeyi hedefliyor. Diğer yandan A Milli Takım’da hastalanan Zeki Çelik kadrodan çıkarılırken, Ozan Kabak’ın durumu ise bugün belli olacak. Grubun diğer maçlarında ise saat 17.00’de Karadağ-Cebelitarık, saat 20.00’de ise Hollanda-Letonya karşı karşıya gelecek.

"Umutlu bakıp, mutlu dönmek istiyoruz"

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, bugünkü rakibimiz Norveç ile kıran kırana bir maç oynayacaklarını söyledi. Norveç’in oldukça güçlü bir takım olduğunu belirten Güneş, “Son yıllarda yükselen bir değeri var. Dünya çapında oyuncularını piyasaya sürdüler. Kıran kırana bir maç olacak. Hollanda maçı ne kadar önemliyse, bu maç da öyle olacak. Hollanda galibiyeti sonrasında alacağımız iyi sonuç avantajımızı arttırabilir. Gücümüz var, zorlukları aşarak geleceğiz. Şartlar ne olursa olsun, çıkan oyuncularımızın yürekten oynayacağını, ülkenin beklentisine yanıt verecek bir oyun ortaya koyacağını düşünüyoruz. İnşallah beklediğimiz sonucu alırız. Türkiye’yi temsil ediyoruz. Umutlu bakıp, mutlu dönmek istiyoruz” dedi.

"Norveç'e ödül oldu, biz de Kazakistan'a gidelim"

Hollanda gibi güçlü bir rakiple oynadıklarını ve bir seyahat yaptıklarını belirten Güneş, “Rakibimiz daha güçsüz bir takıma karşı oynadı. Ne kadar gücümüz varsa kullanacağız. Hem fizik gücümüzü, hem moral gücümüzü, hem iman gücümüzü kullanacağız. Taraftarımızın gücünü de alırız inşallah. Norveç, ülkelerinde kısıtlama var diye 2 maçı üst üste İspanya’da oynadı. Daha önce hükmen mağlup olmuşlardı. Bu sefer ödül gibi oldu. Biz de Kazakistan’a alacağız maçlarımızı oraya gelsinler diye. Bütün uygulamalarda sorunlar çıkabiliyor, diğer takımlar için de çıkabilir” diye konuştu.

Muhtemel 11'ler

  • NORVEÇ: Rune Jarstein, Stefan Strandberg, Marius Lode, Birger Meling, Martin Ödegaard, Mohamed Elyounoussi, Jonas Svensson, Fredrik Midtsjo, Kristian Thorstvedt, Alexander Sörloth, Erling Haaland.
  • Türkiye: Uğurcan Çakır, Mert Müldür, Çağlar Söyüncü, Kaan Ayhan, Umut Meraş, Okay Yokuşlu, Ozan Tufan, Hakan Çalhanoğlu, Yusuf Yazıcı, Kenan Karaman, Burak Yılmaz.

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