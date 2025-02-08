Trendyol Süper Lig 23. haftasında Beşiktaş deplasmanda Sivasspor ile karşı karşıya geldi.





4 Eylül Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi siyah-beyazlılar 2-0 kazandı. Beşiktaş, ligde 7 maç sonra deplasmanda galip geldi.





Kara-kartala galibiyeti getiren golleri 43. dakikada Emirhan Topçu ve 90+4. dakikada Joao Mario (P) kaydetti.





Bu sonucun ardından Beşiktaş puanını 35 yaparak 5. sıraya yükseldi. Sivasspor ise 23 puanla 15. basamakta kaldı.





Siyah-beyazlılar önümüzdeki hafta derbi karşılaşmasında Trabzonspor'u ağırlayacak.





Maçtan önemli dakikalar:

13' Samuel Moutoussamy'nin ceza sahası dışından kaleye gönderdiği sert şutunda Mert Günok topu kornere çeldi.

27' Sol kanattan kazanılan korneri kullanan Milot Rashica'nın ceza alanına gönderdiği ortasında Ali Şaşal Vural topa hakim oldu.

43' Beşiktaş öne geçti. Masuaku'nun ortasında Emirhan Topçu arka direkte topu ağlara gönderdi: 0-1.

İKİNCİ YARI

59' Mert Günok'un kalesini terk etmesinden yararlanan Veljko Simic'in ceza sahası dışından kaleye gönderdiği şutunda Emirhan Topçu topu uzaklaştırdı.

72' Milot Rashica'nın sağ kanattan ceza alanına gönderdiği ortasında savunmadan seken topu önünde bulan Joao Mario'nun yaptığı vuruşta Ali Şaşal Vural topa hakim olmayı başardı.

86' Milot Rashica'nın ceza sahası dışından kaleye gönderdiği şutunda top kalenin üstünden auta çıktı.

90+4' Kazanılan penaltı vuruşu için topun başına geçen Joao Mario, yaptığı vuruşla kaleci Ali Şaşal Vural ve topu ayrı köşelere göndererek meşin yuvarlağı sol üst köşede ağlarla buluşturdu: 0-2.

SİVASSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇ SONUCU





SİVASSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇ ÖZETİ

Sivasspor - Beşiktaş maçının özetini izlemek için TIKLAYIN.





Maçtan notlar:

Beşiktaş taraftarları takımını yalnız bırakmadı

Siyah-beyazlı taraftarlar, Sivas 4 Eylül Stadı'nın deplasman tribününün büyük bölümünü doldurdu. Maç öncesi ise Beşiktaş tribünü ısınma esnasında futbolcularına tezahüratlarla destek oldu.

Oyuncular battaniyeye sarıldı

Beşiktaş'ın deplasmanda Sivasspor ile karşılaştığı maçta siyah-beyazlı yedek futbolcular-7 derecedeki soğuk karşısında zor anlar yaşandı. Beşiktaşlı futbolcular battaniyelere sarılarak soğuktan korundu. Siyah-beyazlı oyuncuların bu halleri ise sosyal medyada gündem oldu.

Sivas'ta istifa sesleri

Sivasspor'da kötü gidişat nedeniyle tribünlerde reaksiyon verildi. Tribünlerden 2-0'ın ardından 'yönetim istifa', ‘Bahattin Eken dışarı' ve ‘Bavulunuzu toplayın gidin' şeklinde tezahüratlar yapıldı. Tribünde bazı yöneticiler ile taraftarlar arasında da gerginlik yaşandı.





TRENDYOL SÜPER LİG PUAN DURUMU



