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Sivasspor 38 maçta 51 gol attı

DG Sivasspor, Süper Lig’de bu sezon rakip filelere 38 maçta 51 gol attı. Kırmızı-beyazlıların en golcü ismi 10 gollü Yatabere oldu.

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Haber Merkezi İHA
Sivasspor 38 maçta 51 gol attı
Mustapha Yatabare bu sezon 43 maçta 12 gol 4 asist üretti

Süper Lig’de 2021-2022 sezonunu 54 puanla 10. sırada tamamlayan Sivasspor, oynadığı 38 maçta rakip ağları 51 defa sarstı. Kırmızı-beyazlılar, kalesinde ise 50 gole engel olamadı. Yiğidolar’da atılan golleri 15 farklı futbolcu kaydetti.

Sivasspor ligde 54 puan topladı ve 10. sırada yer aldı
Sivasspor ligde 54 puan topladı ve 10. sırada yer aldı

Ligde Sivasspor adına en çok gol atan isim Mustapha Yatabare oldu. Malili futbolcunun, 10 golde imzası bulunurken, takımdan ayrılan Pedro Henrique 8 golle ikici sırada yer aldı.

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Bu oyuncuları Olarenwaju Kayode, Fayçal Fajr, Goutas, Max Gradel ve Jorge Felix takip etti.

Kayserispor adına atılan goller ve oyunculara göre dağılımı şöyle:

  • Mustapha Yatabare: 10 gol
  • Pedro Henrique: 8 gol
  • Olarenwaju Kayode: 6 gol
  • Dimitrios Goutas: 5 gol
  • Fayçal Fajr: 5 gol
  • Jorge Felix: 3 gol
  • Max Gradel: 3 gol
  • Kerem Atakan Kesgin: 2 gol
  • Fredrik Ulvestad: 2 gol
  • Leke James: 2 gol
  • Caner Osmanpaşa: 1 gol
  • Ahmet Oğuz: 1 gol
  • Ziya Erdal: 1 gol
  • Erdoğan Yeşilyurt: 1 gol
  • Isaac Cofie: 1 gol

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