Sivasspor-Esenler Erokspor: 5-2

Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu'nda Süper Lig ekibi Sivasspor ile 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Esenler Erokspor karşı karşıya geldi.
Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda kar yağışı altında oynanan maçı ev sahibi ekip 5-2 kazandı.
Sivasspor'a farklı galibiyeti getiren golleri; 11, 25 ile 44. dakikalarda Yatabare, 52. dakikada Erdoğan Yeşilyurt ve 79. dakikada penaltıdan Gradel kaydetti.
Erokspor'un gollerini 36. dakikada İdris Fuat ve 59. dakikada Serhat Baştan attı.
Rıza Çalımbay'ın öğrencileri bu sonuçla adını üst tura yazdırdı. Sivasspor'un son 16 turundaki rakibi cuma günü çekilecek kura ile belli olacak.
Sivasspor-Esenler Erokspor maç özeti ve gollerini izlemek için tıklayın.
Sivasspor-Esenler Erokspor maç özeti
6. dakikada Dia Saba'nın orta alanın sağından gönderdiği uzun pasla sol çaprazdan ceza sahasına giren Gradel'in vuruşunda, top az farkla üstten auta gitti.
11. dakikada Sivasspor golü buldu. Erdoğan Yeşilyurt'un sağ kanattan ortasında altıpasın önünde kaleci ile topa yükselen Yatabare'nin kafa vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.
25. dakikada kırmızı-beyazlı ekip farkı 2'ye çıkardı. Uğur Çiftçi'nin sol kanattan ortasında altıpasa yakın noktada iyi yükselen Yatabare, düzgün bir kafa vuruşuyla topu filelere gönderdi: 2-0.
37. dakikada konuk ekip farkı 1'e indirdi. Orta sahanın solundan topla ilerleyen İdris Furat, sol çaprazdan ceza sahasına girdikten sonra düzgün bir plaseyle kalecinin solundan meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 2-1.
44. dakikada Sivasspor farkı tekrar 2'ye çıkardı. Sol çaprazdan Gradel'in ara pasıyla defansın arkasına sarkan Uğur Çiftçi'nin içeriye çevirdiği topu Yatabare ön direkte düzgün bir vuruşla filelere gönderdi: 3-1.
52. dakikada ev sahibi takım farkı 3'e çıkardı. Dia Saba'nın orta alandan pasıyla defansın arkasına sarkan Erdoğan Yeşilyurt, sağ çaprazdan ceza sahasına girdikten sonra yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 4-1.
59. dakikada konuk ekip farkı 2'ye indirdi. Ceza yayı üzerinde Zahit Fındık'ın pasıyla hareketlenen Serhat Baştan, ceza alanı içi sol çaprazdan düzgün bir vuruşla topu filelere gönderdi: 4-2.
79. dakikada Sivasspor farkı tekrar 3'e çıkardı. Sağ çaprazdan ceza sahasına giren Angielski, Muharrem Kaan Ceylan ile mücadelesinde yerde kalınca hakem penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı kullanan Gradel, kaleci ile topu ayrı köşelere göndererek takımının 5. golünü kaydetti: 5-2.