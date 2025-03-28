Sivasspor Adana Demirspor'u konuk edecek

Sivas temsilcisi, ligin geride kalan bölümünde 7 galibiyet, 6 beraberlik ve 14 mağlubiyetle 27 puan topladı.
Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında yarın sahasında ligden düşmesi kesinleşen Adana Demirspor ile karşılaşacak.
BG Grup 4 Eylül Stadyumu'nda yarın saat 13.30'da başlayacak mücadeleyi, hakem Ozan Ergün yönetecek. Karşılaşmanın hazırlıklarını bugün yapacağı antrenmanla tamamlayacak kırmızı-beyazlı ekip, daha sonra kulüp tesislerinde kampa girecek.
Sivasspor'da sakatlıkları bulunan Fode Koita, Emrah Başsan, Noah Sonko Sundberg ve Samba Camara, Adana Demirspor karşısında forma giyemeyecek.
#Trendyol Süper Lig
#Net Global Sivasspor
#Adana Demirspor