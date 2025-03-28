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Sivasspor Adana Demirspor'u konuk edecek

Sivasspor Adana Demirspor'u konuk edecek

13:4228/03/2025, Cuma
AA
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Sivas temsilcisi, ligin geride kalan bölümünde 7 galibiyet, 6 beraberlik ve 14 mağlubiyetle 27 puan topladı.
Sivas temsilcisi, ligin geride kalan bölümünde 7 galibiyet, 6 beraberlik ve 14 mağlubiyetle 27 puan topladı.

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında yarın sahasında ligden düşmesi kesinleşen Adana Demirspor ile karşılaşacak.

BG Grup 4 Eylül Stadyumu'nda yarın saat 13.30'da başlayacak mücadeleyi, hakem Ozan Ergün yönetecek. Karşılaşmanın hazırlıklarını bugün yapacağı antrenmanla tamamlayacak kırmızı-beyazlı ekip, daha sonra kulüp tesislerinde kampa girecek.


Sivasspor'da sakatlıkları bulunan Fode Koita, Emrah Başsan, Noah Sonko Sundberg ve Samba Camara, Adana Demirspor karşısında forma giyemeyecek.




#Trendyol Süper Lig
#Net Global Sivasspor
#Adana Demirspor

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