Sivasspor-Alanyaspor maçı ne zaman? Muhtemel 11'ler nasıl olacak? Süper Lig'in ilk iki haftasında 1 puan toplayan Sivasspor, ligin üçüncü haftasında yarın Alanyaspor'u konuk edecek. Sivasspor bilindiği üzere iki maç sonunda 1 puan toplayarak Süper Lig'e kötü bir başlangıç yapmıştı. Peki Sivasspor-Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? Sivasspor ve Alanyaspor'un muhtemel 11'leri nasıl olacak? Sivasspor-Alanyaspor maçı ile ilgili bilgileri haberimizden bulabilirsiniz.

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