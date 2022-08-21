Spor Sivasspor-Alanyaspor maçı ne zaman? Muhtemel 11ler nasıl olacak?
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Sivasspor-Alanyaspor maçı ne zaman? Muhtemel 11'ler nasıl olacak?

Süper Lig'in ilk iki haftasında 1 puan toplayan Sivasspor, ligin üçüncü haftasında yarın Alanyaspor'u konuk edecek. Sivasspor bilindiği üzere iki maç sonunda 1 puan toplayarak Süper Lig'e kötü bir başlangıç yapmıştı. Peki Sivasspor-Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? Sivasspor ve Alanyaspor'un muhtemel 11'leri nasıl olacak? Sivasspor-Alanyaspor maçı ile ilgili bilgileri haberimizden bulabilirsiniz.

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Haber Merkezi AA
Sivasspor-Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? Muhtemel 11ler
Sivasspor-Alanyaspor maçı ne zaman?

Ligde geride kalan 2 haftada Gaziantep FK ile sahasında 1-1 berabere kalan, Adana Demirspor'a deplasmanda 3-0 mağlup olan Sivas temsilcisi, 3 puan hasretine Alanyaspor karşısında son vererek Süper Lig'de ivme yakalamak istiyor.

Kırmızı-beyazlı ekipte, Alanyaspor maçı öncesinde sakat ve cezalı oyuncu bulunmazken, Alanyaspor'da Efecan Karaca ve Diedhiou'nun sakatlığı bulunuyor.

Sivasspor-Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Süper Lig'in üçüncü haftasında Sivasspor, 22 Ağustos Pazartesi günü saat 19.15'te Alanyaspor'u konuk edecek. beINSPORTS2'den naklen yayınlanacak mücadeleyi Ümit Öztürk yönetecek.

Sivaspor-Alanyaspor maçı muhtemel 11'leri

  • Sivasspor'un muhtemel 11'i: Muammer Yıldırım, Murat Paluli, Caner Osmanpaşa, Appindangoye, Ziya Erdal, Fredrik Ulvestad, Robin Yalçın, Kerem Kesgin, Max Gradel, Erdoğan Yeşilyurt, Yatabare
  • Alanyaspor'un muhtemel 11'i: Yusuf Karagöz, Balkovec, Fatih Aksoy, Furkan Bayır, Targhalline, Fer, Tayfur Bingöl, Candeias, Zinedine Ferhat, Efkan Bekiroğlu, Eduardo

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