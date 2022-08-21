Sivasspor-Alanyaspor maçı ne zaman? Muhtemel 11'ler nasıl olacak?

Ligde geride kalan 2 haftada Gaziantep FK ile sahasında 1-1 berabere kalan, Adana Demirspor'a deplasmanda 3-0 mağlup olan Sivas temsilcisi, 3 puan hasretine Alanyaspor karşısında son vererek Süper Lig'de ivme yakalamak istiyor.
Kırmızı-beyazlı ekipte, Alanyaspor maçı öncesinde sakat ve cezalı oyuncu bulunmazken, Alanyaspor'da Efecan Karaca ve Diedhiou'nun sakatlığı bulunuyor.
Sivasspor-Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?
Süper Lig'in üçüncü haftasında Sivasspor, 22 Ağustos Pazartesi günü saat 19.15'te Alanyaspor'u konuk edecek. beINSPORTS2'den naklen yayınlanacak mücadeleyi Ümit Öztürk yönetecek.
Sivaspor-Alanyaspor maçı muhtemel 11'leri
- Sivasspor'un muhtemel 11'i: Muammer Yıldırım, Murat Paluli, Caner Osmanpaşa, Appindangoye, Ziya Erdal, Fredrik Ulvestad, Robin Yalçın, Kerem Kesgin, Max Gradel, Erdoğan Yeşilyurt, Yatabare
- Alanyaspor'un muhtemel 11'i: Yusuf Karagöz, Balkovec, Fatih Aksoy, Furkan Bayır, Targhalline, Fer, Tayfur Bingöl, Candeias, Zinedine Ferhat, Efkan Bekiroğlu, Eduardo