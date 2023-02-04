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Spor

ÖZET | Sivasspor-Beşiktaş: 1-0

Süper Lig'in 23. haftasında Sivasspor evinde Beşiktaş'ı 1-0 mağlup etti. Ev sahibi ekip aldığı galibiyetle üst üste ikinci galibiyetini almış oldu. Sivasspor-Beşiktaş maçının özetini haberimizden izleyebilirsiniz.

18:00 . 4/02/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Sivasspor'un gol sevinci

Sivasspor'un gol sevinci

Süper Lig'in 23. haftasında Sivasspor evinde Beşiktaş'ı konuk etti. Ev sahibi ekip maçtan 1-0 galip ayrıldı.

Sivasspor'un golünü 23. dakikada yeni transferi Saiz attı. Saiz Süper Lig'de ilk golünü atmış oldu.

Alınan bu sonuçla Sivasspor puanını 24'e çıkartırken, Beşiktaş 39 puanda kaldı. Sivasspor gelecek hafta Fatih Karagümrük'e konuk olurken, Beşiktaş evinde Ankaragücü'nü ağırlayacak.


Sivasspor-Beşiktaş maç özeti

GOL
  • 23. dakikada Caicedo’nun sol çaprazdan ceza sahası içerisine ortasında topu aşan Saiz’ın vuruşunda direğe de çarpan meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0

29. dakikada Tayfur’un pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Aboubakar kaleyi hedef aldı fakat meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.

33. dakikada N’Koudou’nun ortasında ceza sahası içinde Aboubakar’ın topu kafa vuruşuyla meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya gitti.

50. dakikada Gradel’ın ceza sahası dışından kullandığı serbest vuruşta top barajdan döndü.

79. dakikada Aboubakar’ın pasında topla buluşan Rosier’in ortasında Cenk’in şutunu savunma uzaklaştırdı.

84. dakikada Cenk’in pasında ceza sahasında Umut Meraş’ın şutunda kaleci Ali Şaşal gole izin vermedi.

86. dakikada ceza sahası içerisindeki Angielski’nin şutunda kaleci Mert topu çeldi.

Sivasspor-Beşiktaş maç özeti




#Beşiktaş
#Sivasspor
#Süper Lig
40 dakika önce
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ÖZET | Sivasspor-Beşiktaş: 1-0
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