|
Sivasspor'un gol sevinci
Süper Lig'in 23. haftasında Sivasspor evinde Beşiktaş'ı konuk etti. Ev sahibi ekip maçtan 1-0 galip ayrıldı.
Sivasspor'un golünü 23. dakikada yeni transferi Saiz attı. Saiz Süper Lig'de ilk golünü atmış oldu.
Alınan bu sonuçla Sivasspor puanını 24'e çıkartırken, Beşiktaş 39 puanda kaldı. Sivasspor gelecek hafta Fatih Karagümrük'e konuk olurken, Beşiktaş evinde Ankaragücü'nü ağırlayacak.
29. dakikada Tayfur’un pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Aboubakar kaleyi hedef aldı fakat meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.
33. dakikada N’Koudou’nun ortasında ceza sahası içinde Aboubakar’ın topu kafa vuruşuyla meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya gitti.
50. dakikada Gradel’ın ceza sahası dışından kullandığı serbest vuruşta top barajdan döndü.
79. dakikada Aboubakar’ın pasında topla buluşan Rosier’in ortasında Cenk’in şutunu savunma uzaklaştırdı.
84. dakikada Cenk’in pasında ceza sahasında Umut Meraş’ın şutunda kaleci Ali Şaşal gole izin vermedi.
86. dakikada ceza sahası içerisindeki Angielski’nin şutunda kaleci Mert topu çeldi.
Sivasspor-Beşiktaş maç özeti