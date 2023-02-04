Chelsea'nin yıldız ismi Hakim Ziyech'in adı Fenerbahçe ve Beşiktaş ile anılıyordu. Ancak yıldız isimden bugün kötü haber geldi. İngiliz devi bugün açıkladığı Şampiyonlar Ligi kadrosunda Fas'lı oyuncuyu da yer verdi.