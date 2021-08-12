Sivasspor Dinama Batumi'yi eledi ve bir üst tura yükseldi

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Ön Eleme Turu rövanş maçında Sivasspor, ilk maçta 2-1 mağlup ettiği Gürcistan ekibi Dinamo Batumi ile 1-1 berabere kaldı. Bu sonuçla Play-Off turuna yükselen Yiğidolar, Danimarka ekibi Kopenhag ile eşleşti.
Sivasspor-Dinamo Batumi maçının önemli anları;
25. dakikada Ahmet’in taç atışında ceza sahası içerisindeki James’in vuruşunda kaleci Alavidze topu çeldi.
39. dakikada Mamuchashvili’nin ceza sahasına yakın bir noktadan kullandığı serbest vuruşta top kaleyi bulmadan defansan geri döndü.
45. dakikada Jigauri’nin pasında topla buluşan Flamarion ceza sahası içerisine girip kaleyi hedefledi. Son anda defansın golü önledi
49. dakikada Uğur’un ceza sahası içerisine ortaladığı topu Sefa topuk vuruşu ile kaleye göndermek istese de meşin yuvarlak farkla auta çıktı.
54. dakikada ceza sahası içerisinde James’in pasında topla buluşan Fajr’ın şutunda top kaleci Alavidze’nin ellerinde kaldı.
56. dakikada Azarov’un uzaktan şutunda top kaleci Ali’de kaldı.
63. dakikada Patsulaia rakiplerini çalımlayarak ceza sahasına girdi ve şutunu çekti. Top direkten oyun alanına geri döndü.
GOL!
- 78. dakikada Teidi’nin pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Pantsulaia meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 0-1
105. dakikada Gradel’in pasında Felix’in kaleye gönderdiği topu kaleci Alavidze kontrol etmeyi başardı.
GOL!
- 109. dakikada Gradel’in ceza sahası içerisine çevirdiği topu Felix ağlara gönderdi. 1-1
⚽GOOOLL! Beklenen gol Jorge Felix'ten geldi! Sivasspor beraberliği yakaladı... pic.twitter.com/kLmh9CZ1jx
⚽GOOOLL! Beklenen gol Jorge Felix'ten geldi! Sivasspor beraberliği yakaladı... pic.twitter.com/kLmh9CZ1jx— TRT Spor (@trtspor) August 12, 2021
Sivasspor'un Konferans Ligi play-off turundaki rakibi kim?
- Sivasspor, Batumi'yi eleyerek play-off turuna yükseldi. Kırmızı beyazlı temsilcimiz bu sonuçla Danimarka ekibi FC Kopenhag ile eşleşti.
Sivasspor Avrupa'da kaç galibiyet aldı?
Sivasspor, sahasında oynayacağı Dinamo Batumi mücadelesiyle birlikte Avrupa Kupaları’ndaki 18. maçına çıktı. Kırmızı-beyazlı ekip, geride kalan 17 müsabakada 7 galibiyet, 1 beraberlik ve 9 yenilgi aldı. Söz konusu maçlarda 19 gol atan Sivasspor, ağlarında ise 30 gole engel olamadı.