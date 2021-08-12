Sivasspor Dinama Batumi'yi eledi ve bir üst tura yükseldi Sivasspor, 2-1 kazandığı maçın rövanşında Gürcistan temsilcisi Dinamo Batumi ile 1-1 berabere kaldı ve play-off turuna yükseldi. Sivasspor bu sonucun ardından Danimarka'nın güçlü ekibi FC Kopenhag ile eşleşti. Sivasspor'un Dinamo Batumi maçının özetini ve gollerini haberimizden izleyebilirsiniz.

Haber Merkezi 12 Ağustos 2021, 23:29 Son Güncelleme: 12 Ağustos 2021, 23:53 Yeni Şafak