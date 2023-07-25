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Spor

Sivasspor Durmisi'yi antrenmana çıkardı

Yeni sezon hazırlıklarını Erzurum'da sürdüren Sivasspor, Lazio ile sözleşmesi sona eren ve geçen sezonu İspanya'nın Tenerife takımında tamamlayan Danimarkalı sol kanat oyuncusu Riza Durmisi'yi denemeye aldı.

14:41 . 25/07/2023 Salı
Yeni Şafak
Rıza Durmisi

Rıza Durmisi

Yeni sezon hazırlıklarını Erzurum'da kamp yaparak sürdüren Sivasspor, bir yandan da kadrosunu güçlendirmek için transfer arayışlarını sürdürüyor. Lüksemburglu Gerson Rodrigues ile görüşmelerini son aşamaya taşıyan kırmızı-beyazlıların bir dönem Ankaragücü ve Eyüpspor formaları da giyen oyuncuyla kısa sürede sözleşme imzalaması bekleniyor.


Öte yandan Sivasspor, menajerlerin önerisi üzerine, İtalya'nın Lazio takımı ile olan sözleşmesi sona eren ve geçen sezonu İspanya 2'inci Lig takımlarından Tenerife'de geçiren 29 yaşındaki Danimarkalı sol kanat oyuncusu Riza Durmisi'yi gündemine aldı.


Türkiye'ye davet edilen oyuncu denenmek üzere takımın Erzurum'daki kampına katıldı. Bu akşam takımla birlikte çalışacak olan Durmisi'yle teknik heyetin raporu doğrultusunda sözleşme imzalanabileceği belirtildi.


Futbola Bröndby altyapısında başlayan Durmisi, 2016 yılında İspanya'nın Betis takımına, 2018 yılında ise 5 milyon Euro bonservisle Lazio'ya transfer olmuştu.


Salernitana, Nizza, Sparta Rotterdam, Leganes gibi takımların formasını da giyen Durmisi, geçen sezonu ise İspanya 2'inci lig takımlarından Tenerife'de geçirdi. Kariyerinde 212 maça çıkan oyuncu, 11 gol ve 21 asist üretti.






#Sivasspor
#Rıza Durmisi
#Süper Lig
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