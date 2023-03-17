Gözaltına alınan şahıslardan Muhammet Enes Çiloğlu, Fiorentinalı Alessandro Bianco'ya fiziki müdahalede bulunarak saldırmıştı.
UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 Turu'nda Sivasspor'un Fiorentina'yı konuk ettiği karşılaşmanın son bölümlerinde sahaya giren ve Fiorentina'lı futbolcu Bianco'ya saldırarak burnunu kıran 2 taraftar, adliyeye sevk edildi.
Sivasspor'un UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 Turu rövanş maçında sahasında Fiorentina'ya 4-1 yenildiği maçın son anlarında kale arkasındaki tribünlerden Muhammet Enes Çiloğlu (28) ve Sabri Sefa Soylu isimli 2 taraftar sahaya girdi. Bu kişilerden Muhammet Enes Çiloğlu, Fiorentinalı futbolcu Alessandro Bianco'ya fiziki müdahalede bulunarak saldırdı.
Yaşadığı olayı maç sonrasında sosyal medya hesabından paylaşan 20 yaşındaki orta saha, yaşadığı saldırının ciddiyetini gözler önüne sermişti.
Sahadaki güvenlik görelileri tarafından yakalanarak stat dışına çıkarılan 2 taraftar, polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki sorgu işlemleri tamamlanan Çiloğlu ve Soylu, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin adliyedeki sorgusu sürüyor.