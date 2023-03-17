Konferans Ligi son 16 turu rövanş maçında temsilcimiz Sivasspor sahasında Fiorentina'ya 4-1 mağlup oldu ve turnuvaya veda etti. İki takım arasında oyananan ilk maçı da Fiorentina 1-0 kazanmıştı. Sivasspor-Fiorentina maçının özetini haberimizden izleyebilirsiniz.