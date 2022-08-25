Spor ÖZET | Sivasspor-Malmö 0-2
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ÖZET | Sivasspor-Malmö: 0-2

Sivasspor, UEFA Avrupa Ligi Play-Off turunda Malmö'ye elendi. Temsilcimiz yoluna Konferans Ligi'nde devam edecek.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Sivasspor-Malmö maç özeti ve golleri izle
Malmölü futbolcuların sevinci.

Sivasspor, UEFA Avrupa Ligi Play-Off turunda Malmö'ye elendi. Temsilcimiz yoluna Konferans Ligi'nde devam edecek.

Maçtan dakikalar;

2. dakikada Lake James’in pasıyla topla buluşan Erdoğan Yeşilyurt ceza alanı dışından kaleye vuruşunda top direğin üstünden auta çıktı.

16. dakikada sol kanattan Gradel’in ortasında James topu kale önüne çevirdi, araya giren Malmö savunması tehlikeyi uzaklaştırdı.

18. dakikada sağ kanattan gelişen Malmö atağında Rakip’in ceza sağasına ortasında Thellin’in kafa vuruşunda kaleci Ali Şaşal soluna uzanarak topu kontrol etti.

24. dakikada Yatabare’nin sol kanattan ceza sahası içine gönderdiği meşin yuvarlak kaleci Diawara’nın kucağında kaldı.

48. dakikada Gradel’in uzun şutunda kaleci Diawara topu uzaklaştırmayı başardı.

57. dakikada Erdoğan’ın ortasında James’in kafa vuruşunda kaleci Diawara topu kontrol etmeyi başardı.

59. dakikada Uğur’un pasında James’in dokunduğu topu Yatabare ağlarla buluşturmak istedi ancak Beijmo topu uzaklaştırarak kalesindeki büyük bir tehlikeyi önledi.

69. dakikada Gradel’in ceza sahası içerisindeki pasında topla buluşan Yatabare kafa vuruşu az farkla auta çıktı.

76. dakikada Malmö etkili geldi. Ceza sahası içinde topla buluşan Birmancevic meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-1

90. dakikada Larsson’un pasında topla buluşan Thelin’in ceza sahasına girerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelere gitti. 0-2


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