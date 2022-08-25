CANLI SKOR | Sivasspor-Malmö

Sivasspor, UEFA Avrupa Ligi Play-Off rövanş karşılaşmasında Malmö ile karşılaşıyor. Sivasspor-Malmö maçının canlı anlatımı, canlı skoru ve canlı istatistiklerini haberimizden takip edebilirsiniz.
Sivasspor nasıl tur atlar?
- İlk maçı 3-1 kaybeden Sivasspor, Malmö mücadelesinden 3 farklı galibiyetle ayrılması halinde UEFA Avrupa Ligi'ne kalacak. İki farklı galibiyette ise mücadeleyi uzatmalara taşıyacak.
Sivasspor 11'i;
Ali Şaşal Vural, Erdoğan Yeşilyurt, Goutas, Appindangoye, Uğur Çiftçi, Ulvestad, Keita, Charisis, Yatabare, Gradel, James.
Malmö 11'i;
Diawara, Beijmo, Nielsen, Hadzikadunic, Moisander, Berget, Zeidan, Rakip, Christansen, Birmancevic, Thelin.
Maçtan dakikalar;
2. dakikada Lake James’in pasıyla topla buluşan Erdoğan Yeşilyurt ceza alanı dışından kaleye vuruşunda top direğin üstünden auta çıktı.
16. dakikada sol kanattan Gradel’in ortasında James topu kale önüne çevirdi, araya giren Malmö savunması tehlikeyi uzaklaştırdı.
18. dakikada sağ kanattan gelişen Malmö atağında Rakip’in ceza sağasına ortasında Thellin’in kafa vuruşunda kaleci Ali Şaşal soluna uzanarak topu kontrol etti.
24. dakikada Yatabare’nin sol kanattan ceza sahası içine gönderdiği meşin yuvarlak kaleci Diawara’nın kucağında kaldı.