CANLI SKOR | Sivasspor-Malmö

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İmam hatiplileri hedef göstermişti: Tutuklanma talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilen Gülşen tutuklandı

İstanbul Yenikapı'da verdiği bir konserde LGBT bayrağı açan şarkıcı Gülşen’in nisan ayında verdiği bir konserde İmam Hatip'te okuyanlara yönelik çirkin ifadeleri sosyal medyaya bomba gibi düştü. Gülşen konser esnasında "İmam Hatip'te okumuş daha önce kendisi, sapıklığı oradan geliyor" ifadelerini kullanarak İmam Hatiplileri hedef aldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı görüntülerin ardından soruşturma başlattı. Tutuklanma talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilen Gülşen tutuklandı.