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Sivasspor Veljko Simic için geri sayıma geçti

Sivasspor Veljko Simic için geri sayıma geçti

13:491/02/2025, Cumartesi
IHA
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Sivasspor’da Veljko Simic an meselesi
Sivasspor’da Veljko Simic an meselesi

Sivasspor, Sırp sol kanat oyuncusu Veljko Simic’in transferinde sona yaklaştı. Yiğidolar, transferi kısa süre içerisinde bitirmenin planlarını yapıyor.

Sivasspor, transfer çalışmalarına devam ediyor. Sivas temsilcisinin Güney Kıbrıs’ta Omonia forması giyen Simic transferinde sona yaklaştı.


Teknik Direktör Ömer Erdoğan’ın istediği futbolcu ile ilgili kulüpten resmi bir açıklama yapılması bekleniyor. Veljko Simic transferinin kısa sürede resmileşeceği öğrenildi.


Simic, bu sezon forma giydiği 30 karşılaşmada 2 gol, 7 asist katkısı sağladı. Sözleşmesi 2025’te bitecek olan tecrübeli kanat oyuncusunun 1 yıl da uzatma opsiyonu bulunuyor.



#Sivasspor
#Süper Lig
#Veljko Simic

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