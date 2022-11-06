Spor Sivassporun Fenerbahçe kadrosu belli oldu 3 eksik
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Sivasspor'un Fenerbahçe kadrosu belli oldu: 3 eksik

Süper Lig’in 13. haftasında Fenerbahçe ile mücadele edecek olan Sivasspor’da maçın kamp kadrosu açıklandı. Leke James, Uğur Çiftçi ve Murat Paluli kafilede yer almadı.

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Haber Merkezi İHA
Sivassporda Fenerbahçe maçında hangi futbolcular forma giyemeyecek?
Sivasspor kadrosu

Sivasspor’un Fenerbahçe ile oynayacağı maç kadrosu belli oldu. Sakatlıkları bulunan Leke James, Uğur Çiftçi ve Murat Paluli kadroya alınmadı.

Rıza Çalımbay, kafilede şu isimlere yer verdi:

  • Ali Şaşal Vural, Muammer Yıldırım, Emre Satılmış, Robin Yalçın, Alaaddin Okumuş, Dımıtrıos Goutas, Caner Osmanpaşa, Aaron Appindangoye, Samba Camara, Ziya Erdal, Mehmet Albayrak, Özkan Yiğiter, Kader Keita, İsaac Cofie, Dia Saba, Fredrik Ulvestad, Charis Charisis, Hakan Arslan, Clinton N’Jie, Ahmed Musa, Erdoğan Yeşilyurt, Max Gradel, Karol Angielski, Mustapha Yatabare.

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