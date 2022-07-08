Sivasspor'dan forvet hamlesi

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Sivasspor, Polonya'da Radomiak Radom forması giyen Karol Angielski ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Angielski, takımın Bolu kampına katıldı.
20 Mart 1996'da Polonya'da Kielce şehrinde dünyaya gelen 25 yaşındaki Karol Angielski, futbola Korona alt yapısında başladı. Ardından ülkesinde; Slask Wroclaw, Piast Gliwice, Zawisza, Olimpia Grudziadz, Wisla Plock formalarını giyen golcü futbolcu 2020 yılından beri de Radomiak forması giydi ve geçen sezon 35 maçta 18 gol kaydetti.
- Kariyerinde 103 maça çıkan Angielski, 53 kez gol sevinci yaşadı ve 13 kez de asist yaptı.
✏️ Demir Grup Sivasspor'umuz Polonyalı forvet oyuncusu Karol Angielski'yi renklerine bağladı.
🤝 Ailemize hoş geldin Karol Angielski.
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✏️ Demir Grup Sivasspor'umuz Polonyalı forvet oyuncusu Karol Angielski'yi renklerine bağladı.