Spor Sivasspordan forvet hamlesi
TRANSFER

Sivasspor'dan forvet hamlesi

Yiğidolar, transfer çalışmaları doğrultusunda Polonyalı Karol Angielski'yi renklerine bağladı.

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Haber Merkezi DHA
Sivasspordan forvet hamlesi
Karol Angielski'nin piyasa değeri 1.5 milyon Euro.

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Sivasspor, Polonya'da Radomiak Radom forması giyen Karol Angielski ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Angielski, takımın Bolu kampına katıldı.

20 Mart 1996'da Polonya'da Kielce şehrinde dünyaya gelen 25 yaşındaki Karol Angielski, futbola Korona alt yapısında başladı. Ardından ülkesinde; Slask Wroclaw, Piast Gliwice, Zawisza, Olimpia Grudziadz, Wisla Plock formalarını giyen golcü futbolcu 2020 yılından beri de Radomiak forması giydi ve geçen sezon 35 maçta 18 gol kaydetti.

  • Kariyerinde 103 maça çıkan Angielski, 53 kez gol sevinci yaşadı ve 13 kez de asist yaptı.

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