Sivasspor'dan forvet hamlesi

Spor

Halil Akbunar'ın transferi duyuruldu

Göztepe forması giyen Halil Akbunar, Belçika ekibi Westerlo'ya transfer oldu. 28 yaşındaki futbolcu yaptığı açıklamada, "Göztepeli Halil'in kalbi her zaman burada olmaya devam edecek" dedi.