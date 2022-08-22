Spor Yeni transfer taraftarı selamladı sosyal medyada eleştiri konusu oldu
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Yeni transfer taraftarı selamladı sosyal medyada eleştiri konusu oldu

Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, İsrailli orta saha oyuncusu Dia Saba'yı renklerine bağladı. Kırmızı beyazlıların yeni transferi Alanyaspor maçında taraftarları selamlarken kilolu görüntüsü sosyal medyada eleştiri konusu oldu.

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Haber Merkezi AA
Sivassporun yeni transferi Dia Saba kimdir, kaç yaşında, nereli?
Dia Saba - Sivasspor

Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, İsrailli orta saha oyuncusu Dia Saba'yı renklerine bağladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, transfer çalışmaları kapsamında geçen sezon Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Pro Ligi'nde El-Nasr forması giyen 29 yaşındaki Dia Saba ile bir yıllık sözleşme imzalandığı belirtilerek, "Dia Saba'ya Demir Grup Sivasspor'umuza 'hoş geldin' der, formamız altında başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

Futbola ülkesinin Beitar Tubruk takımında başlayan Saba, ardından Maccabi Tel Aviv, Hapoel Beer Sheva, Bnei Sakhnin, Maccabi Petah Tikva ve Maccabi Netanya'da forma giydi.

İsrailli oyuncu 2020 yılında Çin Süper Ligi temsilcisi GZ City'ye transfer olurken, geçen sezonu El-Nasr'da geçirdi.

Dia Saba'nın istatistikleri

  • Kariyerinde 290 maça çıkan Dia Saba, 96 kez gol sevinci yaşadı ve 48 kez de asist yaptı.
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