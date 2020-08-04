TRANSFER

Sivasspor'un yeni transferi Jorge Felix kimdir?

Sivasspor'a İspanyol 10 numara: İmzalar atıldı

Süper Lig ekiplerinden Sivasspor, İspanyol futbolcu Jorge Felix ile 2 yıllık resmi sözleşme imzaladı. Peki Jorge Felix kimdir? Kırmızı beyazlı ekibin yeni transferiyle ilgili bilinmesi gereken detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

Haber Merkezi Yeni Şafak, AA
Felix için imza töreni düzenlendi.

Felix için imza töreni düzenlendi.

Demir Grup Sivasspor, Jorge Felix'i renklerine bağladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Sivasspor, geçen sezon Polonya 1. Lig ekiplerinden Piast Gliwice forması giyen Jorge Felix ile kulüp tesislerinde başkan Mecnun Otyakmaz'ın da hazır bulunduğu törende 2020-2021 sezonundan itibaren geçerli olmak üzere 2 yıllık sözleşme imzaladı.


Jorge Felix kimdir?


İspanya'nın başkenti Madrid'de 22 Ağustos 1991'de dünyaya gelen Jorge Felix Munoz Garcia, futbola Atletico Madrid alt yapısında başladı.

Colonia Moscardo, Getafe, AD Alcorcon, Trival Valderas, Rayo Majadahonda ve Lleida Esportiu formaları giyen Felix, son olarak Piast Gliwice'de top koşturdu.

Yılın futbolcusu seçildi

Forvet arkası olarak görev yapan Felix, geçen sezon Polonya'da 33 maçta 16 gol 4 asist yaparak yılın futbolcusu seçilmişti.

Süper Lig'de 2020-2021 sezonu harcama limitleri açıklandı
Süper Lig'de 2020-2021 sezonu harcama limitleri açıklandı

Süper Lig'de kulüplerinin yaz transfer dönemi için merakla beklediği harcama limitleri Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamayla duyruldu.Bu sezon 21 takımla oynanacak Süper Lig'de takımlar kadrolarını geniş tutmak istiyor. Uzun bir maraton için alternatifli kadro oluşturmak isteyen ekipler harcama limitlerinin açıklanmasıyla birlikte transfer politikalarını oluşturacaklar.İşte Süper Lig ekiplerinin bu sezonki harcama limitleri; Şampiyon Başakşehir kasasını doldurdu: Dev gelirHarcama limitleri aşılırsa ne olacak?Yüzde 5'e kadar aşılırsa: İhtarYüzde 6-10 aşılırsa: Kadro sınırlamasıYüzde 11-15 aşılırsa: Transfer yasağıYüzde 16-20 aşılırsa: 1 puan silme cezası ve transfer yasağı, kadro sınırlaması ve para cezası yaptırımlarından biri veya birkaçının uygulanmasıYüzde 21-25 aşılırsa: 2 puan silme cezası, buna ek olarak transfer yasağı, kadro sınırlaması ve para cezası yaptırımlarından biri veya birkaçının uygulanmasıYüzde 26 ve üstü aşılırsa: 3 puan silme cezası, buna ek olarak transfer yasağı, kadro sınırlaması ve para cezası yaptırımlarından biri veya birkaçının uygulanması.2019-2020 sezonunda takımların harcama limitleri ne kadardı?Galatasaray - ₺451.659.184Başakşehir - ₺179.821.014Beşiktaş - ₺275.335.170Trabzonspor - ₺126.552.658Yeni Malatya - ₺97.575.509Fenerbahçe - ₺224.731.066Antalyaspor - ₺59.355.091Konyaspor - ₺83.192.355Alanyaspor - ₺100.032.618Kayserispor - ₺69.092.764Rizespor - ₺121.001.299Sivasspor - ₺82.439.445Ankaragücü - ₺83.167.107Kasımpaşa - ₺90.647.027Gaziantep FK - ₺96.545.656Gençlerbirliği - ₺84.125.951Denizlispor - ₺78.184.551


Abone Ol Google News

Yorum

Yorum

ÖNERİLEN VİDEO
Gençlerbirliği yeni teknik direktörü Mert Nob...
    Kaydet
    Font

    6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

    +
    Çok yakında!
    8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.