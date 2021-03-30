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​Size zafer yakışır

Size zafer yakışır

Dünya Kupası elemelerine Hollanda ve Norveç galibiyetleriyle başlayan Türkiye, üçüncü maçında Letonya ile karşılaşacak. Ay-yıldızlı ekibimiz, galibiyet serisini sürdürmek istiyor. Atatürk Olimpiyat Stadı’ndaki maç 21.45’te.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Size zafer yakışır
Hollanda ve Norveç galibiyetleriyle başlayan Türkiye, gruptaki üçüncü maçında bugün Letonya karşısına çıkacak.

Türkiye, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu üçüncü maçında bugün İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı’nda saat 21.45’de Letonya’yı konuk edecek. Ay-yıldızlı ekip grubun ilk maçında İstanbul’da Hollanda’yı 4-2, ikinci maçında da İspanya’da Norveç’i 3-0 yendi.

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  • 6 puanı bulunan milli takım, aynı puana sahip Karadağ’ın önünde averajla lider durumda bulunuyor. Grupta ilk 2 maçta 6 puana ulaşarak zirveye yerleşen ay yıldızlılar, Letonya’yı da yenerek galibiyet serisini sürdürmeyi hedefliyor. Letonya ise iki maç sonunda puanla tanışamadı. Grubun diğer maçlarında ise aynı saatte Cebelitarık-Hollanda ve Karadağ-Norveç karşı karşıya gelecek.

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