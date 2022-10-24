Spor Eski Fenerbahçeli Islam Slimaniden şok iddia
FUTBOL FUTBOL

Eski Fenerbahçeli Islam Slimani'den şok iddia

Fransa Ligue 1'in 12. haftasında Clermont ile Brest karşı karşıya geldi. Maçı 3-1 konuk ekip kazanırken maça, Brest'in forveti Islam Slimani'ye yapılan ırkçılık damga vurdu. Maç sonrası açıklamalarda bulunan eski Fenerbahçeli Slimani, Clermont kaptanı Johan Gastien'in kendisine ırkçılık yaptığını öne sürdü. Gastien ise bunu reddetti. Detaylara haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Slimaniye Gastien ne dedi? Pis...
Islam Slimani ve Johan Gastien

Fransa Ligue 1'de 12. hafta karşılaşmasında Clermont ile Brest karşı karşıya geldi. Maçı Brest 3-1 kazanırken maçın ardından Slimani'nin yaptığı açıklamalar maçın önüne geçti.

Maçın 40. dakikasında yaşanan pozisyonda Slimani, Gastien yanından geçtikten sonra koşa koşa hakeme ve kenara 4. hakemin yanına gelerek, "Bana pis köylü" dedi diyerek şikayette bulundu.

İlk yarı bitiminde de soyunma odasına giderken şikayetlerde bulunan Slimani konuyu Clermontlu futbolculara da söyledi.

Slimani maçın 62. dakikasına, Gastien ise 74. dakikasında kenara geldi. Maçın son düdüğüyle birlikte Gastien yedek kulübesinden ayaklanarak Slimani'ye doğru gitmek istedi fakat takım arkadaşları izin vermedi. Slimani ise tünele girerken tribünlere skoru kast ederek parmaklarıyla 3 işareti yaptı.

Islam Slimani: "Kimseyi boş yere suçlayacak değilim"

Cezayirli forvet, maç sonunda yaptığı açıklamada ise olayı anlattı. 34 yaşındaki Slimani, "Günümüzde “Pis köylü” diye hakarete uğramanın ağır olduğunu düşünüyorum. Ben köylü ve Cezayirli olmakla gurur duyuyorum. Clermont kaptanı hakaret etti bana. Deli değilim, kimseyi boş yere suçlayacak da değilim. İşin kötüsü birçok Afrikalı oyuncu oynuyor kendisi ile" dedi.

Johan Gastien: "Beni Brestli oyuncular da duydu"

Bu açıklamanın ardından Gastien'den de cevap geldi. 34 yaşındaki futbolcu, "Saha içinde sadece akıllı oyuncular yok. Beni bu konuda rahatlatan takım arkadaşlarım ve Brestli oyuncuların da söylenenleri duyması. Ben kendimi biliyorum ve rahatım bu konuda. Asla birine “Pis Arap” diye hakaret etmem" ifadelerini kullanarak kendini savundu.

Clermont ise kulüp resmi sitesinden yaptığı açıklamada "Ocak 2020'de ırkçılığa hayır demek için sahada diz çöken ilk Ligue 1 ve Ligue 2 kulübü olan Clermont, özellikle birlikte yaşama değerlerine kendini adamıştır ve her zaman ırkçılığa ve diğer tüm ayrımcılık biçimlerine karşı savaşmıştır" ifadelerini kullandı.

Bu olayların ardından gözler Fransa Futbol Federasyonu'na çevrilerek, konu hakkında herhangi bir adım atıp atmayacağı merak ediliyor.

Beşiktaş Hatay'da 3 puan arıyor
SPOR
Beşiktaş Hatay'da 3 puan arıyor

Okan Buruk'un eşi paylaştı: Hırsız Ali Palabıyık
SPOR
Okan Buruk'un eşi paylaştı: Hırsız Ali Palabıyık

Dalya demeye hazırlanıyor

Dalya demeye hazırlanıyor

​Abdullah Avcı, iki yıllık sürede 2.00 puan ortalaması elde etti.
Galatasaraylıları kızdırdı

Galatasaraylıları kızdırdı

​Arda Güler'in beğenisi sosyal medyada gündem oldu.
Hırsız diye paylaştı

'Hırsız' diye
paylaştı

​Okan Buruk'un eşinden Ali Palabıyık'a sert tepki.
'Artık bıçak kemiğe dayandı'

'Artık bıçak kemiğe dayandı'

​Başkan Dursun Özbek, TFF ve MHK'yi hedef aldı.
Pes etmek <br>bilmiyor

Pes etmek
bilmiyor

​Fenerbahçe istatistikleri altüst etti.
'Yeni başlıyoruz'

'Yeni başlıyoruz'

​Abdullah Avcı'dan takıma motivasyon konuşması.
Çok konuşulacak açıklamalar

Çok konuşulacak açıklamalar

​Erden Timur, Alanyaspor beraberliğinden sonra gündeme oturacak açıklamalarda bulundu.
Galatasaray<br>son dakikalarda yıkıldı

Galatasaray
son dakikalarda yıkıldı

​Sarı kırmızılılar 2-0 öne geçtiği maçtan 1 puanla ayrıldı.
Olay çıkartan kart

Olay çıkartan kart

​Ali Palabıyık, G.Saray-Alanyaspor maçına damga vurdu.
Maç sonu <br>ölümden döndü

Maç sonu
ölümden döndü

​Bandırmasporlu futbolcu boğulma tehlikesi geçirdi.
Premier Lig ayarında maç

Premier Lig ayarında maç

​Adana Demirspor-Konyaspor maçı eşitlikle tamamlandı.
Kasayı dolduracaklar

Kasayı dolduracaklar

​Fenerbahçe'nin son dönem transferleri dikkat çekiyor.
Üst üste <br>ikinci galibiyet

Üst üste
ikinci galibiyet

Kayserispor, Kasımpaşa deplasmanından 3 puanla dönüyor.
FETÖ'ye yönelik Gazi Turgut Aslan Operasyonu'nda 219 'mahrem kurye' tutuklandı
Gündem

FETÖ'ye yönelik Gazi Turgut Aslan Operasyonu'nda 219 'mahrem kurye' tutuklandı

Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik gerçekleştirilen Gazi Turgut Aslan Operasyonu'nda 219 "mahrem kurye" tutuklandı Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) üyelerine para transfer yöntemlerini deşifre eden Gazi Turgut Aslan Operasyonu'nda gözaltına alınan 18'i kamu personeli 678 şüpheliden 219'u tutuklandı.
Yunanistan dini değerlere saygı duymuyor: Türklerin manevi merkezini müzik fakültesine dönüştürdü
Dünya

Yunanistan dini değerlere saygı duymuyor: Türklerin manevi merkezini müzik fakültesine dönüştürdü

Yunan makamları Rodos Adası'nda yaşayan Müslüman Türkler için manevi merkez olarak kabul edilen ve içinde cami, tekke ve şehitlik bulunan tarihi Murat Reis Külliyesi'ni müzik fakültesine dönüştürdü. Rodos Adası'nda Osmanlı döneminden kalan çok sayıda tarihi eser, çeşitli şekillerde Müslüman Türk vakıflarından alınıp satılıyor, restorasyonlarla kimliksizleştiriliyor veya farklı amaçlarla kullanılıyor.
Kimyasal silah iftirasına destek veren Sezgin Tanrıkulu'na Gürsel Erol'dan tepki: Sana ne kardeşim bu açıklamayı yapmak sana mı düşer?
Gündem

Kimyasal silah iftirasına destek veren Sezgin Tanrıkulu'na Gürsel Erol'dan tepki: Sana ne kardeşim bu açıklamayı yapmak sana mı düşer?

CHP Milletvekili Gürsel Erol, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kimyasal silah kullandığı iddialarına destek veren ve Meclis'e soru önergesi vereceğini açıklayan CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'na tepki gösterdi. Tanrıkulu'na "Sana ne kardeşim. Bu açıklamayı yapmak sana mı düşer?" sözleriyle seslenen Erol, "Bu aptalca oyunlara, silahlı kuvvetleri hedef gösteren karalamalara gelmeyin." dedi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.