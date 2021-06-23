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Slovakya kalecisi Dubravka topu kendi kalesine tokatladı

EURO 2020 E Grubu üçüncü maçında Slovakya ile İspanya karşı karşıya geldi. 30 dakikası golsüz eşitlikle geçilen karşılaşmada ilginç bir gol yaşandı. Slovakya kalecisi Martin Dubravka topu kornere tokatlamak isterken kendi kalesine gol attı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Slovakya kalecisi Dubravka topu kendi kalesine tokatladı
Newcastle United forması giyen 32 yaşındaki Slovak kaleci Martin Dubravka yanlışlıkla kendi kalesine gol attı.

EURO 2020'de grup aşamaları bugün oynanan maçlarla tamamlanacak.

E Grubunun üçüncü maçında İspanya, Slovakya ile karşı karşıya geldi. Mücadelenin 30. dakikasında ilginç bir an yaşandı. Direkten dönen topu dışarıya tokatlamak isteyen kaleci Martin Dubravka yanlışlıkla kendi kalesine gol attı.

Martin Dubravka mücadelenin 12. dakikasında Alvaro Morata'nın kullandığı penaltı vuruşunu kurtarmıştı.

Dubravka'nın kendi kalesine attığı gol:

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