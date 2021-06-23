Slovakya kalecisi Dubravka topu kendi kalesine tokatladı

EURO 2020'de grup aşamaları bugün oynanan maçlarla tamamlanacak.
E Grubunun üçüncü maçında İspanya, Slovakya ile karşı karşıya geldi. Mücadelenin 30. dakikasında ilginç bir an yaşandı. Direkten dönen topu dışarıya tokatlamak isteyen kaleci Martin Dubravka yanlışlıkla kendi kalesine gol attı.
Martin Dubravka mücadelenin 12. dakikasında Alvaro Morata'nın kullandığı penaltı vuruşunu kurtarmıştı.
Dubravka'nın kendi kalesine attığı gol:
⚽GOLL! Sarabia'nın direkten dönen vuruşunda kaleci Martin Dubravka inanılmaz bir hata yapıyor ve topu kendi ağlarına gönderiyor. İspanya 1-0 önde.#EURO2020 #SPA #SVK pic.twitter.com/XIGRwQKzGD
⚽GOLL! Sarabia'nın direkten dönen vuruşunda kaleci Martin Dubravka inanılmaz bir hata yapıyor ve topu kendi ağlarına gönderiyor. İspanya 1-0 önde.#EURO2020 #SPA #SVK pic.twitter.com/XIGRwQKzGD— TRT Spor (@trtspor) June 23, 2021